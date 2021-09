Cuáles son los partidos más destacados de la Champions League

- Desde que se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League y quedaron en el mismo sector Manchester City y el París Saint-Germain fue uno de los duelos que más emoción causó por el enfrentamiento entre Lionel Messi y Pep Guardiola.

Este martes, el Parque de los Príncipes será el escenario para dicho encuentro. El conjunto parisino tiene cuentas pendientes con los ingleses, luego de que la edición pasada quedaron eliminados en semifinales por ellos.

Ahora con Messi ya recuperado de sus molestias musculares y a la orden de Mauricio Pochettino, buscarán pagar las cuentas pendientes.

Otro duelo que llama poderosamente la atención es la visita del Atlético de Madrid a San Siro para visitar al AC Milán, duelo que podría tener al mexicano Héctor Herrera en la cancha.

El Ajax del mexicano Edson Álvarez recibe al Besiktas de Turquía y el Porto del 'Tecatito' Corona hará lo propio pero con el Liverpool.

Para el miércoles, el duelo que acapara la atención del torneo, será el Juventus vs Chelsea, apesar de que los italianos no pasan por su mejor momento.

Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al modesto Sheriff (martes) y el Barcelona visitará al Benfica (miércoles).

Por su parte, Cristiano Ronaldo y el Manchester United recibirán el miércoles al Villarreal en Old Trafford.