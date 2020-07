¿Cuándo volverá la lucha libre a la CDMX?

A punto de cumplir cuatro meses sin actividad profesional en sus distintas arenas, el Consejo Mundial de Lucha Libre se alista para volver al ring de la Arena México, con funciones a puerta cerrada. Antes de hacerlo, realizará pruebas de Covid-19 a todos los elementos contemplados en los eventos, tanto gladiadores como staff de la empresa.

Sin embargo, aunque ya solicitaron la autorización a través de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, mientras que el semáforo sanitario no esté en color amarillo, no podrán realizar eventos.

"La Secretaría de Salud es la que debe dar la autorización y después el Gobierno de la Ciudad de México nos da la indicación. Recibí un documento del señor Salvador Lutteroth (Consejo Mundial de Lucha Libre) solicitando el permiso, y se le respondió que en estos momentos no se puede hacer nada todavía", compartió en entrevista con el Universal Deportes, el Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México.

"Hablé ayer (miércoles) con las autoridades correspondientes para preguntar sobre este asunto y las funciones se podrán autorizar cuando el semáforo sanitario esté en color amarillo. Nos había comentado que sería en semáforo naranja, pero la indicación ahora es en amarillo", detalló el titular de la Comisión.

Adelantó que el CMLL y cualquier promotora debe garantizar todas las medidas de seguridad, y de inicio serán funciones sin público. "En lo personal, pienso que no será algo sencillo el regreso de la afición a las funciones, por las condiciones económicas en las que se encuentra la gente. Además de que hay miedo aún para ir a este tipo de eventos. Las reglas son las mismas reglas para cualquiera que quiera hacer funciones".

El Fantasma reiteró su desaprobación hacia los promotores que siguen haciendo eventos sin permiso en la capital del país. "Hay quienes se están aventando, seudo promotores, a realizar funciones clandestinas. Ya nos hemos enterado que les pagan 200 y 300 pesos, eso no les va a alcanzar para recuperarse de una lesión. Sentimos que no vale la pena arriesgarse y arriesgar a sus familias de esa manera. Sabemos que la situación está crítica, pero sentimos que ya estamos muy cerca de volver, hay que ser un poco más pacientes".

De acuerdo a información publicada en la página del Gobierno Federal, en el semáforo amarillo. "Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19".

Mientras tanto, la Arena México ya está aforada para realizar funciones sin público, aunque deben esperar la autorización directa de las autoridades del Gobierno (de la Ciudad de México) y de la Comisión de Lucha Libre.

El viernes 13 de marzo, una semana antes de la realización de evento 'Homenaje a Dos Leyendas', fue la última función del CMLL antes de que la pandemia detuviera las actividades.