¿Cuándo y dónde ver el primer juego de final América vs Toluca?

Llegó la hora de la verdad. Esta noche, en el estadio Ciudad de los Deportes, América y Toluca disputan la Final de ida del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Hoy jueves, el primer capítulo de una serie que promete mucho para conocer al campeón del futbol mexicano; América, por el tetracampeonato, mientras que Toluca busca acabar con una sequía de 15 años.

Desde 1962, el futbol nacional no tiene un tetracampeón. Fueron las Chivas el primer equipo en hilar cuatro títulos en la era profesional y ahora su acérrimo rival busca emular lo sucedido hace más de seis décadas.

Las Águilas se han convertido en el primer equipo en disputar cuatro finales en fila, ya que anteriormente no existían las fases de final y el monarca se definía por posición en la tabla.

Tanto André Jardine como Antonio Mohamed tendrán disponible a todas sus piezas para este compromiso de ida, en el estadio Ciudad de los Deportes; el domingo 25 de mayo, la vuelta de la Gran Final en el Nemesio Díez.

- ¿Cuándo y dónde ver el América vs Toluca?

Tetracampeonato o romper una sequía de 15 años sin título. Esas son las dos opciones que tiene esta Final de la Liga MX entre América y Toluca.

Fecha: Jueves 22 de mayo.

Horario: 20:00.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN

Recordar, que para la Final ya no importa la posición en la tabla. En caso de empate todo se definiría en tiempos extra o en tanda de penaltis.