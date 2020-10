¿Cuándo y dónde ver el regreso de las Eliminatorias de Conmebol?

URUGUAY vs CHILE

Uruguay nunca perdió de local ante Chile por Eliminatorias Conmebol tras 8 PJ (7PG-1PE). Se repartieron los últimos 7 duelos en el historial (2 triunfos por lado y 3 empates).

Los Charrúas perdieron uno de los últimos 17 PJ en casa (1-4 vs. Brasil en 2017). La Roja sumó un punto de los últimos 18 posibles de visitante en las eliminatorias y acumula cinco partidos sin convertir.

Arturo Vidal fue el autor del último gol en esta condición (2-1 vs. Paraguay). Uruguay (10) y Chile (7) fueron los seleccionados con más goles de cabeza en las últimas eliminatorias.

Luis Suárez (Uruguay) máximo anotador histórico de la Selección Charrúa (59), registra 21 goles en 44 PJ (42 de titular) por Eliminatorias Conmebol.

Eduardo Vargas (Chile) anotó en 2 de los últimos 3 duelos contra la Celeste (2013 y 2016). El atacante de Tigres lleva 38 goles y 8 asistencias en 91 juegos internacionales con La Roja.

Uruguay vs Chile

Jueves 8 de octubre/ 17:45 horas

Sky 510

PARAGUAY vs. PERÚ

Cumplirán 15 partidos en Eliminatorias Conmebol. La Selección de Perú se quedó con los últimos dos duelos contra Paraguay. Sin embargo, ganó uno de los 7 cruces en el historial como visitante: 10/11/2016, rumbo a Rusia 2018, fue 1-4 (Cristian Riveros; Christian Ramos, Édison Flores, Christian Cuevas y Edgar Benítez e/c). El resto: 5PP y 1PE. La @Albirroja perdió 4 de los últimos 5 juegos de local por Eliminatorias y sus recientes 8 goles recibidos fueron en los segundos tiempos.

Darío Lezcano (Paraguay) fue el goleador del combinado paraguayo en las últimas eliminatorias sudamericanas (4 tantos en 707 minutos jugados).

Christian Cuevas (Perú) fue el jugador con más pases (631) en el seleccionado que dirige Ricardo Gareca en las últimas clasificatorias mundialistas.

Paraguay vs Perú

Jueves 8 de octubre/ 18:30 horas

Sky 512

ARGENTINA vs. ECUADOR

Disputaron 35 partidos en el historial general. Argentina domina el duelo con 20 victorias, 10 empates y 5 derrotas (91GF-34GC). Llegan parejos tras los últimos 8 cruces por Eliminatorias CONMEBOL (3 triunfos cada uno y 2 empates).

La Albiceleste encabezó el ranking de disparos al arco (87) en las últimas Eliminatorias Conmebol, mientras que Ecuador fue el conjunto con más remates a los palos (9). Ecuador perdió sus últimos 6 encuentros en las clasificatorias mundialistas.

Lionel Messi (Argentina) es el máximo artillero argentino en Eliminatorias (21 tantos y 10 asistencias en 45 PJ, entre las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018). El astro argentino aportó 4 goles y brindó 1 asistencia en 5 juegos ante Ecuador.

Romario Ibarra (Ecuador) fue el autor de los últimos 2 goles del seleccionado en las Eliminatorias (vs. Chile y Argentina).

Argentina vs Ecuador

Jueves 8 de octubre/ 19:10 horas

Sky 511

COLOMBIA vs. VENEZUELA

Colombia perdió un partido de los 8 que disputó en casa ante Venezuela por Eliminatorias Conmebol (6PG-1PE-1PP). Gracias al gol de Juan Arango, Venezuela obtuvo su único triunfo en suelo colombiano (1-0, el 14 de noviembre de 2003, por las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006).

La Selección Colombia acumula cuatro encuentros sin victorias por clasificatorias mundialistas (3PE-1PP). Mientras que la Vinotinto cuenta con un invicto de 4 partidos (1PG-3PE).

Radamel Falcao (Colombia), máximo goleador histórico del seleccionado cafetero (34), marcó los últimos dos tantos como local para su selección por eliminatorias (1-1 vs. Brasil y 1-2 vs. Paraguay).

Darwin Machís (Venezuela) participó del gol en los últimos tres triunfos del seleccionado en los amistosos internacionales frente a Bolivia, Trinidad & Tobago y Japón (2 tantos y 2 asistencias).

Colombia vs Venezuela

Viernes 9 de octubre/ 18:30 horas

Sky 511

BRASIL vs. BOLIVIA

Jugaron 15 veces por Eliminatorias Conmebol. Brasil llega invicto como local ante Bolivia tras 7 PJ (5PG-2PE, 23GF-3GC). Igualaron 0-0 en el último duelo por clasificatorias mundialistas (5/10/2017).

Brasil ganó los últimos seis cruces de local (mantuvo su arco en cero en los 5 recientes) y fue el mejor seleccionado de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 (12PG-5PE-1PP). Bolivia perdió los últimos nueve partidos de visitante y recibió goles en sus últimos 21 PJ en esta condición. Su última valla invicta fue precisamente ante la Verdeamarela en su visita en 2008: 0-0 (Eliminatorias Sudáfrica 2010).

Neymar (Brasil) anotó seis goles en 14 partidos por las Eliminatorias para Rusia 2018 y lideró el ranking de disparos (56). El delantero lleva 101 PJ, 61 goles y 42 asistencias en la Selección.

Marcelo Moreno Martins (Bolivia) es el segundo máximo anotador histórico del seleccionado boliviano (18 goles). Completó 23 disparos en las últimas eliminatorias.

Brasil vs Bolivia

Viernes 9 de octubre/ 19:30 horas

Sky 510