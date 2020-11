¿Cuándo y dónde ver el repechaje del Guard1anes 2020?

Este fin de semana se pone en marcha el repechaje de la Liga MX.

Tras la actividad de la Fecha FIFA, ocho equipos buscan estar en la siguiente ronda, los Cuartos de Final del Guard1anes 2020.

Entre el sábado y el domingo, se conocerán a los cuatro clubes que acompañarán a León, Pumas, América y Cruz Azul en la Liguilla.

Agenda

Sábado 21 de noviembre

Santos vs Pachuca - 19:00 horas (Fox Sports)

Chivas vs Necaxa - 21:10 horas (TV Azteca, Chivas TV, TUDN)

Domingo 22 de noviembre

Tigres vs Toluca - 19:00 horas (TUDN)

Monterrey vs Puebla - 21:10 horas (Fox Sports)