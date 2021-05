¿Cuándo y dónde ver el repechaje del Guardianes 2021?

Este sábado inicia el repechaje del Guardianes 2021 y aquí te dejamos todos los detalles sobre los cuatro encuentros que definirán los cuartos de final de la Fiesta Grande.

Atlas vs Tigres

Sábado 8 de mayo/ 19:00 horas/ TUDN, Afizzionados, Canal 5, ESPN 2, Azteca Uno

Santos vs Querétaro

Sábado 8 de mayo/ 21:15:00 horas/ Marca Claro, Claro Sports, Fox Sports 2

León vs Toluca

Domingo 9 de mayo/ 19:00 horas/ Marca Claro, Claro Sports, Fox Sports 2

Pachuca vs Chivas

Domingo 9 de mayo/ 21:15 horas/ Marca Claro, Claro Sports, Fox Sports 2