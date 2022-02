¿Cuándo y dónde ver la Jornada 5 de la Liga MX?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Luego de 4 Jornadas del Clausura 2022, casi completas, porque hay todavía algunos juegos pendientes, este fin de semana se disputará la quinta fecha del campeonato regular.

De momento, Puebla se mantiene como la sorpresa al mantenerse como líder general, seguido de Cruz Azul, Atlas y Pachuca, quienes de momento están en la zona de clasificación directa.

Para esta fecha, solo no se podrá disputar el Rayados vs Bravos de Juárez, debido a la actividad de la Pandilla en el Mundial de Clubes, por lo que quedó reprogramado para el 8 de marzo.

En cuanto a los aforos de los estadios, solamente en la Ciudad de México se permitirá el 100%, ya que en las demás plazas si hay limitaciones al respecto.

CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 5

VIERNES 11 DE FEBRERO. Mazatlán vs Tijuana / Estadio Kraken / 19:00 horas / Transmisión: TV Azteca. Puebla vs Atlas / Estadio Cuauhtémoc / 21:00 horas / Transmisión: TV Azteca.

SÁBADO 12 DE FEBRERO. Atlético de San Luis vs Toluca / Estadio Alfonso Lastras / 17:00 horas / Transmisión: ESPN. Chivas vs Tigres / Estadio Akron / 17:00 horas / Transmisión: TUDN. Cruz Azul vs Necaxa / Estadio Azteca / 19:00 horas / Transmisión: TUDN. Santos vs América / Estadio TSM / 21:00 horas / Transmisión: TUDN.

DOMINGO 13 DE FEBRERO. Pumas vs León / Estadio C.U / 12:00 horas / Transmisión: TUDN.

LUNES 14 DE FEBRERO. Pachuca vs Querétaro / Estadio Hidalgo / 21:00 horas / Transmisión: Fox Sports.