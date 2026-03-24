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¿Cuándo y dónde ver la reinauguración del Estadio Azteca?

La remodelación del Estadio Azteca concluye para recibir la tercera Copa Mundial este junio.

Por El Universal

Marzo 24, 2026 06:40 p.m.
A
¿Cuándo y dónde ver la reinauguración del Estadio Azteca?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Después de mucho tiempo de espera, este fin de semana se llevará a cabo la tan ansiada

reinauguración
del Estadio Azteca

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-ahora Banorte- con el duelo entre la Selección Mexicana y su símil de Portugal, que a pesar de no contar con la presencia del astro Cristiano Ronaldo, trae a sus grandes estrellas para enfrentar al Tricolor.
La última vez que México jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue en aquella agónica clasificación por penales en la Liga de Naciones de la Concacaf del 2023, donde enfrentó a Honduras. Después, por las remodelaciones del estadio para albergar su tercera Copa del Mundo este junio.
Ahora, el mítico inmueble reabre sus puertas para un partido de preparación de alto nivel para los dirigidos por Javier Aguirre.
¿Cuándo y dónde ver en vivo el partido México vs Portugal?
Día: sábado 28 de marzo, 2026.
Hora: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

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