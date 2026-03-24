¿Cuándo y dónde ver la reinauguración del Estadio Azteca?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Después de mucho tiempo de espera, este fin de semana se llevará a cabo la tan ansiada

del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-ahora Banorte- con el duelo entre la Selección Mexicana y su símil de Portugal, que a pesar de no contar con la presencia del astro Cristiano Ronaldo, trae a sus grandes estrellas para enfrentar al Tricolor.Laque México jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue en aquella agónica clasificación por penales en lade la Concacaf del 2023, donde enfrentó a Honduras. Después, por lasdel estadio para albergar su tercera Copa del Mundo este junio.Ahora, el mítico inmueblepara unde alto nivel para los dirigidos por¿Cuándo y dónde ver en vivo el partido México vs Portugal?Día:, 2026.Hora:, tiempo del Centro de la Ciudad de México.Transmisión: