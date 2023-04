¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 16 del Clausura 2023?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- ¡Continúa la actividad en la Liga MX! Y es que, como parte de la Jornada 16 del Clausura 2023, los distintos conjuntos se harán frente.

Hasta la Jornada 15, los Rayados de Monterrey lideran la tabla general. Esto, con un total de treinta y cuatro puntos.

Por debajo de los regiomontanos, se encuentran América, Toluca, Chivas y León.

A continuación, los enfrentamientos correspondientes a la Jornada 16.



¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 16?

· Jueves, 20 de abril:

Tigres vs Puebla

20:05 horas

TUDN y VIX

· Viernes, 21 de abril:

Mazatlán vs Monterrey

19:00 horas

Azteca 7

Necaxa vs Atlas

19:05 horas

TUDN y VIX

Tijuana vs León

21:15 horas

Fox Sports

· Sábado, 22 de abril:

Pachuca vs San Luis

17:00 horas

Fox Sports y Claro Sports

Chivas vs Cruz Azul

19:05 horas

Canal 5 y Azteca 7

América vs Pumas

21:10 horas

Canal 5

· Domingo, 23 de abril:

Toluca vs Juárez

12:00 horas

Las Estrellas

Santos vs Querétaro

19:05 horas

Vix