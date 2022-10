¿Cuándo y dónde ver los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana se jugarán dentro de la Liga MX los compromisos de vuelta de los Cuartos de Final, una serie de partidos que definirán a los invitados a la ronda de semifinales del Apertura 2022.

Iniciando el día sábado en la cancha de Rayados con la visita de la Máquina de Raúl Gutiérrez, un encuentro que terminó empatado.

La actividad termina el día sábado con la visita del Club Puebla al Estadio Azteca, para enfrentar a las Águilas del América, equipo que llegará con una amplia y definitiva ventaja de 1-6.

Ya en actividad del domingo, los dos últimos invitados a la ronda de semifinales saldrán de las series entre Santos y Toluca, una de la más parejas y Pachuca vs Tigres, serie que terminó con ventaja felina de 0-1.

¿Cuándo y dónde ver los juegos de vuelta?

Sábado 15 de Octubre

Monterrey vs Cruz Azul

Hora: 18:05 hrs

Trasmisión: Fox Sports

América vs Puebla

Hora: 20:05 hrs

Trasmisión: Canal 5 y TUDN

Domingo 16 de Octubre

Santos Laguna vs Toluca?Hora: 19:05 hrs

Trasmisión: TV Azteca y TUDN

Pachuca vs Tigres

Hora: 21:05

Trasmisión: Fox Sports y Marca Claro