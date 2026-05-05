Cuarta victoria en fila de Rays

ST. PETERSBURG, Florida.- Ryan Vilade conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Taylor Walls añadió un sencillo de dos carreras en la sexta y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 5-1 a los Azulejos de Toronto.

Tampa Bay ha ganado cuatro juegos consecutivos y 10 de sus últimos 11.

El mexicano Jonathan Aranda se fue de 5-3 con una carrera anotada, un día después de conectar un sencillo en la décima entrada para coronar una tarde de 5-4 y completar una barrida de tres juegos sobre los Gigantes.

Vilade conectó el primer lanzamiento que vio a 413 pies para darle a Tampa Bay una ventaja de 3-0. Fue el primer jonrón de tres carreras de los Rays este año y el 30mo cuadrangular del equipo en total.

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El único otro jonrón de Vilade fue en 2024 con Detroit.

Walls conectó un sencillo al jardín izquierdo con dos outs y las bases llenas en la sexta para poner el marcador 5-1.

Nick Martinez (3-1) ponchó a cuatro en cinco entradas y permitió apenas una carrera. Bryan Baker entró para hacer tres lanzamientos en la novena y consiguió su noveno salvamento.

Eric Lauer (1-4) permitió tres carreras y cinco hits en 4 1/3 entradas.

Vladimir Guerrero Jr. impulsó su 16ta carrera con un sencillo en la tercera para recortar la ventaja de Tampa Bay a 3-1. El venezolano Yohendrick Pinango tuvo tres hits y anotó una carrera.