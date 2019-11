Cuba va a Tokio 2020 con la aspiración de quedar entre los 20 primeros países

Cuba aspira a ubicarse entre los 20 primeros países en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, trascendió este miércoles durante la VIII Conferencia Internacional de Actividad Física y Deportes (Afide 2019) que se celebra en La Habana.



"Para Tokio mantenemos el objetivo estratégico que nos trazamos desde inicios del ciclo", manifestó el director de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes (Inder) de Cuba, José Antonio Miranda.



Asimismo, precisó que la delegación cubana a la cita de tokio -del 24 de julio al 9 de agosto del 2020- estará integrada entre 120 o 130 atletas, que competirán de 17 a 19 disciplinas, seis con capacidad de títulos y 12 potenciales.



"Participaremos en 18 deportes, seis con capacidad de títulos y 12 potenciales. Tenemos 26 atletas clasificados, 27 posibilidades de medallas y 10 de oro", indicó Miranda citado por el portal deportivo Jit.



Pero Cuba no estará presente en 49 pruebas de las 339 convocadas y en 17 deportes ya no existen opciones para clasificar, según refirió Miranda.



No obstante, consideró que Cuba está en condiciones de mejorar la actuación de Río de Janeiro 2016.



El directivo dijo que la preparación de los atletas hacia la Olimpiada comenzó tras la edición de Río de Janeiro 2016.



Evaluó los resultados de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde el deporte de la isla perdió el dominio que tenía desde Panamá 1970; y los Panamericanos de Lima 2019, en que retrocedió del cuarto al quinto lugar.



También consideró que en las citas olímpicas de Atenas, Pekín, Londres y Río de Janeiro los cubanos solo resultaron medallistas en 12 deportes y la mitad alcanzaron títulos: 10 fueron para el boxeo, 5 correspondieron a la lucha, 3 al atletismo y uno cada uno para el judo, el béisbol y el tiro.



Miranda refirió que hay un incremento de 33 (306 a 339) pruebas convocadas y siete deportes que Cuba no tiene incluidos en el alto rendimiento y no participará en las competencias de esas disciplinas.



Se trata, entre otros, del skateboarding, el golf, la escalada, el surf y el rugby 7, detalló.



Miranda valoró que en 10 deportes se concentran el 61,6 por ciento de los títulos: atletismo, natación, ciclismo, lucha, canotaje, tiro, gimnasia artística, pesas, remo y boxeo.



También reconoció que el escenario deportivo de la actualidad mantiene un aumento de la comercialización del deporte, mayor rivalidad en las competencias a nivel mundial, aumento del número de competiciones en el año, cercanía de esas en el tiempo y el incremento del costo de los artículos deportivos.



En ese sentido estimó que "la compra y venta de entrenadores y atletas ha sido tendencia, así como la nacionalización; el dopaje se acrecienta, el arbitraje continúa siendo, con énfasis en los deportes de combate y arte competitivo, parcializado".