Culmina Canel’s 3ro. en el sprint

Con la participación de solo dos ciclistas, Sebastián Brenes y Cormac, el equipo Canel’s/Java finalizó su actuación en la edición 25 del Tour de Bloom, competencia que no estaba contemplada inicialmente en su calendario en Estados Unidos. A pesar de enfrentar condiciones adversas y competir contra equipos con plantilla completa, los representantes del conjunto potosino lograron concluir las cinco etapas del evento.

Durante las primeras tres jornadas, Brenes se mantuvo entre los líderes de la clasificación general. Sin embargo, el esfuerzo acumulado por competir con un equipo reducido comenzó a reflejarse en las rondas finales. En la contrarreloj individual del cuarto día, Brenes arrancó como segundo mejor clasificado, pero terminó en la posición 23; Cormac lo superó al ubicarse en el lugar 15. Con estos resultados, Brenes descendió al octavo lugar en la general individual y quedó segundo en la clasificación de sprint, a cuatro puntos del líder.

En la quinta y última etapa, con un recorrido de 103.3 kilómetros, Brenes buscó recuperar posiciones sumando 10 puntos en los sprints intermedios, lo que le permitió mantenerse en la pelea por el título de esa modalidad. Al término del recorrido, finalizó en la posición 25, mientras que Cormac cruzó en el lugar 37.

El equipo cerró su participación con un tercer lugar en la clasificación general de sprint, donde Brenes acumuló 35 puntos, uno menos que el líder, y empató con el segundo lugar. En la clasificación individual general concluyó en la posición 21, con una diferencia de 15 minutos y 29 segundos respecto al ganador del Tour.

Brenes destacó el esfuerzo realizado durante los cinco días de competencia y agradeció el apoyo de su compañero: “Fue una competencia dura, más en el último día donde desafortunadamente nos faltó culminar más fuertes, conseguimos en el recorrido cinco buenos puntos para ir por el liderato de sprint, al fin en la meta no nos fue posible recuperar eso dos puntos faltantes para coronar este Tour como campeones de Sprint, me voy contento de poner en las cinco etapas a mi equipo Canel´s/Java en alto, fue complicado competir con equipos completos que se cubrían en todo momento y acá nosotros solo dos por lo que agradezco de manera personal a Cormac quien no me dejó un solo instante apoyándome hasta el final para lograr este tercer puesto que es para nosotros satisfactorio”, dijo.