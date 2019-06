D'Alessio no ha intervenido en la FMN: Padilla

Los comentarios que ha hecho Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, sobre los criterios de selección de la Federación Mexicana de Natación (FMN) en su selectivo de clavados no han intervenido en la gobernanza del organismo, opina Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

"Entiendo que algunos de los comentarios hayan molestado a alguien en la federación", sostuvo Padilla Becerra a EL UNIVERSAL.

"Pero no ha dicho que determinado atleta no debe de ir a los Juegos Panamericanos o que otro debe de ir obligatoriamente. Lo que he visto es que se ha limitado a opinar o cuestionar".

Las declaraciones del titular del Comisión del Deporte se dan a raíz de la carta de la Federación Internacional de Natación (FINA) le dirigió a D'Alessio, luego de que emitiera una serie de cuestionamientos al proceso selectivo de clavados.

Además, de que tuvo cruces de opinión con Paola Espinosa y Yahel Castillo, clavadistas que no tuvieron un rendimiento indiscutido en el selectivo, pero que fueron elegidos para representar a la delegación mexicana en Panamericanos y Mundiales.

"La carta de la FINA es la respuesta natural cuando una federación nacional se queja de injerencia gubernamental. Sin embargo, muchos de estas controversias que pasan en una disciplina tan competitiva como son los clavados, también son resultado de una férrea competencia entre los atletas".