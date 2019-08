D'Alessio reanuda ataques contra Ana Guevara en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los resultados del equipo de clavados mexicano reavivó en redes sociales las acusaciones del diputado Ernesto D'Alessio sobre los malos manejos que hay en la Federación Mexicana de Natación, la influencia de la vocera Claudia Ruiz y los problemas que se viven en la Conade.



-"Qué les digo", escribió el presidente de la Comisión del Deporte en Twitter, después del pésimo clavado de Paola Espinosa que la dejó fuera de las medallas en la prueba de trampolín de tres metros.

Tras la medalla de plata de Dolores Hernández en la misma prueba, D'Alessio volvió a arremeter, haciendo notar que sólo los "logros" de ciertos clavadistas son vanagloriados por la jefa de prensa de la FMN: "No hubo presupuesto para hacer Trending Topic a @Lolita_hdz ni bots ni nada. #Lima2019 Aaaaaa claro, seguro a ella no la maneja #Yuyis @yuyisruiz y pues no es parejo para todos. Hay niveles".

Ruiz contestó: "No diputado cantante, está (sic) promotora y jefa de prensa de la FMN aporta a los clavados y al deporte, no como usted. Su no surtió efecto: Clavados tiene la mejor actuación en los mundiales de @Gwangju2019_ y es EQUIPO CAMPEÓN panamericano!! Deje de estar chingando".

Y ante esto, el diputado señaló a Ana Guevara directora de Conade y llamó corrupta a Ruiz.

"GRACIAS a su amiga Ana, usted cuenta con la 'fortuna' de que sus deportistas sean tomados en cuenta para competencias internacionales rumbo a los Juegos Olímpicos de 2020, en detrimento de figuras como Jahir Ocampo y Rommel Pacheco, la dupla mexicana más experimentada y exitosa".

Agregó: "Es una corrupta junto con el monarca de Kiril. Usted es juez y parte, y ya se que no les gusta que se los diga pero se van a tener que aguantar. @YuyisRuiz #Yuyis".

D'Alessio recordó a Guevara la petición que hizo para que aclarara los manejos que se han hecho en el Fodepar, entre otras cuestiones.

Ana Guevara respondió con emoticones de risas.

El diputado reviró: "¿Le parece gracioso haber dilapidado 1,718 millones de pesos, el equivalente a 242 millones por mes?".

Y fue a más: "¿Es gracioso llamar peyorativamente a los deportistas como berrinchudos, después de no atender las necesidades de preparación de equipos nacionales como la selección de Hockey sobre pasto femenil en Japón provocando que hasta Guillermo del Toro estuviera dispuesto a pagarles?".

D'Alessio insistió: "¿Se ríe de Deportistas como Christofer Tronco de para-natación 3er lugar en el Campeonato Mundial 2017 o Fabiola Villegas de Taekwondo 5to lugar en Campeonato Mundial 2019 solo por mencionar algunos que han sido afectados por sus decisiones?".

Y volvió sobre Ruiz: "¿Aportaron? Es dinero del estado que les llena sus bolsillos. Los atletas en total indefensión, recortes de becas a quienes tienen méritos y a quienes no les aumentaron. No se cuelgue las medallas, el mérito es de los atletas y de las familias de esos jóvenes".