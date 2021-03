Dan a conocer lista para el Preolímpico; Chivas tiene seis plazas

La Dirección General Deportiva da a conocer la lista definitiva de 20 jugadores convocados por Jaime Lozano, Director Técnico de la Selección Nacional de México Preolímpica, que estará en el Campeonato Preolímpico de Concacaf a disputarse del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

La concentración comenzará el domingo 14 de marzo en Guadalajara.

PORTEROS

Sebastián Jurado- Cruz Azul

Luis Ángel Malagón - Necaxa

Carlos Moreno - Pachuca



DEFENSAS

Jesús Angulo - Atlas

Vladimir Loroña - Tijuana

Alejandro Mayorga - Guadalajara

Alan Mozo - Pumas

Gilberto Sepúlveda - Guadalajara

Johan Vásquez - Pumas



MEDIOS

Érick Aguirre - Pachuca

Roberto Alvarado - Cruz Azul

Jesús Angulo - Guadalajara

Uriel Antuna - Guadalajara

Alan Cervantes - Santos Laguna

Sebastián Córdova - América

José Esquivel - FC Juárez

Carlos Rodríguez - Monterrey



DELANTEROS

José Juan Macías - Guadalajara

Santiago Muñoz - Santos Laguna

Alexis Vega - Guadalajara



Campeonato Preolímpico de Concacaf

Participan ocho Selecciones Nacionales divididas en dos grupos. El Estadio Jalisco y el Akron, serán las sedes de los encuentros eliminatorios.

La Selección Nacional de México se ubica en el Grupo A, junto con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana; mientras que, el B lo conforman Honduras, Canadá, El Salvador y Haití.

El Campeonato Preolímpico de Concacaf otorgará dos boletos a los Juegos Olímpicos.



Calendario de Partidos de la SNM Preolímpica

Jueves 18 de marzo de 2021 (Estadio Jalisco)

18:00 hrs. México vs. República Dominicana



Domingo 21 de marzo de 2021 (Estadio Akron)

19:30 hrs. Costa Rica vs. México



Miércoles 24 de marzo de 2021 (Estadio Jalisco)

19:30 hrs. México vs. Estados Unidos



Semifinales



Domingo 28 de marzo de 2021 (Estadio Jalisco)

16:00 hrs. 1B vs. 2A

19:00 hrs. 1A vs. 2B



Final



Martes 30 de marzo de 2021 (Estadio Akron)

19:00 hrs. Ganador partido 13 vs. Ganador partido 14.