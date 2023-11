Dan a conocer los próximos juegos de baloncesto SEGE

Ana Paula Vázquez

La emoción del baloncesto llega quinta jornada de la Liga Deportiva Escolar Potosí - SEGE 2023, donde con un rol de partidos llenos de entusiasmo y talento infantil. Las y los alumnos procedentes de diversas escuelas, prometen destacar en la cancha y deleitando a sus familias y asistentes con su energía y habilidades en el deporte.

Los partidos se celebrarán este sábado 11 de noviembre en el campo no. 2 de la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”, donde los niños y niñas, de edades comprendidas entre 8 y 13 años, compiten en partidos amistosos que promueven el espíritu deportivo. Este torneo no solo fomenta la actividad física, sino que también inculca valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto por los o las oponentes.

En la rama Varonil “A” se enfrentarán a las 8:00 de la mañana, la Esc. Gral. Mariano Jiménez contra Esc. Vicente Guerrero, más tarde competirán el Colegio Potosino y la Esc. Rosario Castellanos en punto de las 9:00 am y a las 11:00 am culminara el duelo entre la Esc. Antonio Soto Solis ante Moctezuma Ilhuicamina. Varonil “B” la Esc. Fernando Méndez Ruíz disputara su partido con la Esc. Rafael Nieto a las 9:00 de la mañana, junto con el Colegio Héroe de La Revolución vs. el Colegio Chapultepec, quienes participaran a las 8:00 am.

Y en la rama Femenil “U” el duelo de las 11:00 am será entre el Colegio Motolinía versus la Escuela Amado Nervo, turno matutino; mientras que las jugadoras de las escuelas Fernando Méndez Ruíz y Vicente Guerrero serán rivales en la cancha a las 10: 00 am.

Cada partido es una oportunidad para aprender, competir y disfrutar del juego, y los equipos están demostrando su dedicación y pasión por el baloncesto.