Dan a conocer protocolos de seguridad para la final regia

El Gobierno de Nuevo León dio a conocer los protocolos de seguridad para la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, entre Monterrey y Tigres, en las que están prohibidas las caravanas o festejos en la Macroplaza de manera violenta, dentro o en las inmediaciones del estadio BBVA.

Aldo Fasci Zuazua, secretario de Gobierno del estado, también informó que hay, al menos, 15 aficionados ya reconocidos que no tendrán acceso al recinto regiomontano.

"Están prohibidas las caravanas. No podemos evitar jurídicamente ninguna concentración, pero sí podemos deshacerlas y la idea de evitar las caravanas es evitar el conflicto", dijo Fasci.

"En las puertas de acceso, ya se tienen detectadas personas que por razones de seguridad y, por antecedentes, no podrán ingresar, de eso se encargará Fuerza Civil, junto con personal de seguridad del Estado", agregó el secretario.

Mañana, antes, durante y después, la ciudad de Monterrey y en los alrededores del estadio, habrá efectivos de la Policía Militar, Fuerza Civil, elementos policíacos de cinco municipios, personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Guadalupe.

Los Rayados, por su parte, dispondrán de 710 personas de seguridad privada; la Fuerza Civil apoyará con 558 policías; Guadalupe con 485 elementos; Monterrey aportará 450 uniformados y 120 patrullas; y la Policía Militar 100 efectivos y 20 vehículos.