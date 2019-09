Dan de alta a Arturo Macías tras sufrir cornada en Las Ventas

El matador de toros Arturo Macías ha sido dado de alta después de estar cinco días internado en la clínica La Fraternidad en Madrid a consecuencia de la grave cornada que sufrió el domingo pasado en la plaza de toros de Las Ventas, han confirmado el equipo de prensa del torero mexicano en un comunicado.



La evolución de Macías es buena, aunque aún no puede mover el pie ni los dedos y está también a la espera que reduzca la inflamación, dado que fue el golpe tan fuerte que el pitón arrancó las ramificaciones del nervio ciático, lo que imposibilita la movilidad y sensibilidad del pie derecho.



También deberá llevar a cabo un proceso de rehabilitación para recuperar la funcionalidad normal de su pie, y seguirá usando la férula alrededor de 45 días hasta que se consolide la fractura de peroné.



El mexicano, según señala su equipo en este comunicado, se encuentra "muy motivado por volver a torear, con la ilusión de nuevamente vestirse de luces, deseando ponerse delante de la cara del toro".



Por lo pronto viajará a su tierra, Aguascalientes, para continuar con el proceso de recuperación; estará en reposo en su domicilio al lado de su familia, y seguirá en observación médica y en constante comunicación con el doctor Máximo García Padrós, jefe de los servicios médicos de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.



Al pisar tierras hidrocálidas se pondrá en las manos del equipo del doctor David Martínez, quien es el encargado del cuerpo médico de las plazas de la Capital.



"Quiero dar las gracias a todo el personal de la clínica de La Fraternidad de Madrid por todas sus atenciones que han tenido, también al Dr. Máximo García Padrós y a todo su equipo, han sido impresionantes las muestras de cariño que todos me han demostrado", declaraba Macías a través de la misma nota.



"Me llevo el corazón lleno de amor y amistad, de tantos amigos, matadores, y personas que han venido a verme al hospital. Es muy bonito sentirse también tan querido aquí en España, tantas llamadas, tanta gente en las redes sociales que estuvieron pendientes de mí", añade.



Finalmente, asegura que una de las llamadas que "más feliz" le hizo fue la de Simón Casas, empresario de Las Ventas, que, además de mostrarle su preocupación por su estado de salud, "me reitero mi regreso el próximo año a la Plaza de toros de Las Ventas", concluye