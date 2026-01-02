Dan el alta a Anthony Joshua

Nairobi.- El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua ya ha recibido el alta hospitalaria tras resultar herido el pasado lunes en un accidente de tráfico que provocó la muerte de dos miembros de su equipo y amigos en el suroeste de Nigeria, en el estado de Ogun, informaron las autoridades nigerianas.

"Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde (del miércoles). Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", dijo la madrugada de este jueves a través de la red social X el comisionado de Información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso.

Joshua y su madre acudieron a la funeraria de Lagos para presentar sus últimos respetos ante los cuerpos de los dos fallecidos, antes de su repatriación, detalló Omotoso.

El accidente ocurrió el pasado lunes en la autopista Lagos-Ibadan (que conecta Ogun y Lagos), cuando el todoterreno en el que viajaba el boxeador chocó contra un camión estacionado, según confirmó entonces a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado. Su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el yutubero convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto.

El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.

Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó junto a su familia al Reino Unido.

Aunque sobresalía en atletismo y futbol americano, Joshua se inició en el boxeo a los 18 años.

Cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias -26 de ellas por nocaut y tres por puntos- y sólo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.