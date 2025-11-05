Dana White alerta al FBI por patrones de apuestas en la UFC

LAS VEGAS (AP) — El presidente y director general de la UFC Dana White afirmó que contactó al FBI respecto a un combate en la función Fight Night 263 que realizó su organización promotora de artes marciales mixtas y que involucró patrones de apuestas inusuales.

La pelea está bajo investigación federal.

White comentó a TMZ que fue alertado por IC360, que monitorea la actividad de apuestas para la UFC, sobre patrones extraños relacionados con el combate de peso pluma el sábado por la noche entre Isaac Dulgarian y Yadier del Valle en el centro de eventos UFC Apex en Las Vegas. Dulgarian terminó perdiendo la pelea en el primer asalto.

Dulgarian pasó de ser el favorito con -250 el día de la pelea a -150, lo que llevó a varias casas de apuestas a retirar ese combate de sus menús de apuestas. White dijo que, tras escuchar a IC360, contactó al luchador y a su abogado y le preguntó a Dulgarian si estaba lesionado, tenía deudas o si alguien se le había acercado para amañar el combate.

"El chico dijo: ´No, absolutamente no. Voy a matar a este tipo´", expresó White en la entrevista con TMZ. "Así que dijimos, ´bueno´. La pelea se desarrolla y termina en el primer asalto con una estrangulación por detrás. Literalmente, lo primero que hicimos fue llamar al FBI."

White dijo que habló con el FBI dos veces, incluyendo una con el director Kash Patel.

White no estuvo disponible para comentar a The Associated Press el miércoles. La UFC en su lugar remitió a la AP a su entrevista con TMZ. El FBI no comentó sobre el asunto.

El agente de Dulgarian, Jason House, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Fue la primera vez que Dulgarian (7-2) no llegó al último asalto en una derrota.

La UFC también dio de baja a Dulgarian, cuyo contrato había expirado, según una persona con conocimiento de la situación. Esa persona habló con AP bajo condición de anonimato porque no ha habido un anuncio oficial.

"No estoy diciendo que este chico sea culpable", manifestó White. "No hay pruebas de que haya hecho esto aún. Pero puedo decirte que esto no se ve bien. Definitivamente no se ve bien."

La UFC es la organización de artes marciales mixtas más popular del mundo y regularmente atrae a estrellas del deporte y otras celebridades a sus eventos principales. El fanático más destacado es el presidente Donald Trump, un antiguo auspiciante de la UFC y amigo de White.

La investigación revelada por White es el segundo escándalo de apuestas que afecta a la UFC en tres años. El combatiente pluma Darrick Minner también fue despedido por la organización después de una derrota en el primer asalto en 2022 ante Shayilan Nuerdanbieke tras patrones de apuestas inusuales. La Comisión Atlética de Nevada suspendió a Minner y a su entrenador, James Krause.

White dijo que recibe un informe de IC360 después de cada pelea.

"Estamos observando cada pelea que ocurre en la UFC", comentó White.

La investigación de la UFC llega poco después de otra pesquisa relacionada con el mundo de las apuestas deportivas.

El base del Heat, de Miami Terry Rozier, y el entrenador de los Trail Blazers de Portland, Chauncey Billups, estuvieron entre más de 30 personas arrestadas el mes pasado en ese caso.

Rozier fue acusado de proporcionar información privilegiada a los apostadores y de abandonar anticipada e intencionalmente un partido de 2023, cuando jugaba para Charlotte a fin de que las apuestas de proposición pagaran a ciertas personas.

Billups fue acusado de ayudar a amañar juegos de cartas con apuestas cuantiosas que involucraban a figuras del crimen organizado.