Daniil Medvedev, campeón en Dubái

El ruso Daniil Medvedev ganó por primera vez en su carrera su segundo título en un torneo del circuito ATP al conquistar este sábado el de Dubái, que anteriormente logró en 2023, gracias a la incomparecencia del neerlandés Tallon Griekspoor.

El jugador de Países Bajos sufre una dolencia en el tendón de la corva de la pierna izquierda que se produjo en la semifinal contra el ruso Andrey Rublev. Cayó mal tras un saque y no se recuperó, por lo que no se presentó a la final.

"Lamentablemente me lesioné en las semifinales. Fui al hospital y las pruebas mostraron algo grave que me ha impedido saltar a la cancha y que me mantendrá fuera de la competición en las próximas semanas", explico Griekspoor.

Medvedev logró así el vigésimo tercer título de su carrera, el segundo de 2026 tras el de Brisbane en enero.

Daniil Medvedev es undécimo en la clasificación de la ATP, pero a un paso del décimo de Alexander Bublik. Aspira a regresar al top diez por primera vez desde junio pasado.

"Nunca había conseguido lograr algo así. En ninguna ciudad del mundo ni ningún torneo. Nunca logré repetir y ahora lo hago por primera vez y por un camino más fácil. Fue una gran semana", dijo el ruso, que logró su vigésimo primer torneo en pista dura.