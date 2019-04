Datos previos a la jornada 14 de la Liga MX

Este viernes comienza la jornada número 14 del torneo Clausura 2019, y al momento no hay quien pare al León en la Liga MX. La Fiera ligó su décima victoria en la fecha anterior y ahora se mantiene en la cima del campeonato con 32 unidades. Seguido de Tigres (29), Monterrey (23) y América (22). Cruz Azul (22) volvió a ganar y escaló hasta la quinta posición. Tijuana (22), Necaxa (21) y Puebla (20) completan los puestos del Liguilla. La Jornada 13 concluyó con el empate entre Santos y Pachuca. Presentamos aquí datos sobre esta fecha que está por comenzar.

— Puebla vs. León: Azteca 7/ viernes 12 de abril

León, el único líder del torneo, abre la Jornada 14 ante Puebla. La Fiera es el equipo con más goles (30), disparos (204) y asistencias (21) del Clausura 2019. También es el que más infracciones recibió (192). Por el contrario, La Franja, lidera el ranking de tarjetas amarillas en la competencia (32).

— Atlas vs. Necaxa: Azteca 7/ viernes 12 de abril

Necaxa cuenta con un invicto de 5 partidos frente a Atlas, aunque sólo obtuvo 1 triunfo (1G-4E). La última alegría de La Furia fue en el Clausura 2011 (0-1), sin embargo como local fue en el Clausura 2009 (4-1). Atlas y Necaxa son los equipos con más infracciones cometidas en el campeonato (185 y 204 respectivamente).

— Querétaro vs. Toluca: Imagen TV/ sábado 13 de abril

Toluca se quedó con los últimos 3 cruces vs. Querétaro. Los Gallos Blancos ganaron 1 de los últimos 11 duelos ante los Escarlatas (1G-2E-8P) y su última victoria en casa fue en el Clausura 2013 (1-0). En el torneo, el local es el equipo que más disparos realiza por gol (21). Mientras que Toluca, es el que menos remates recibe a puerta por jornada (5).

— Pachuca vs. Veracruz: Fox Sports 2/ sábado 13 de abril

Pachuca acumula 4 victorias seguidas frente a Veracruz. Llevan 10 cruces sin repartirse puntos (8 triunfos de Tuzos y 2 de Tiburones). 1-0 en el Apertura 2016 fue el último triunfo de Veracruz vs. Pachuca. En el torneo, el once de Martín Palermo sumó el 100% de los puntos en casa (18). Por el contrario, Veracruz sigue sin ganar y encadena 7E-16P.

— Morelia vs. Guadalajara: Azteca 7/ sábado 13 de abril

Se repartieron los últimos 15 enfrentamientos (5 triunfos por bando y 5 empates). Guadalajara sólo perdió 1 de las últimas 8 visitas al Estadio Morelos. Ambos elencos están obligados a ganar en el torneo: Morelia acumula 10 jornadas sin ganar (5E-5P), mientras que Chivas, apenas obtuvo 1 triunfo sobre los últimos 10 posibles.

— Pumas UNAM vs. Tijuana: Televisa/ domingo 14 de abril

Tijuana jugará su 8vo duelo como visitante de Pumas UNAM: llegan iguales tras 7 juegos: 2 victorias cada uno y 3 empates. Los Universitarios perdieron solo 1 de los últimos 10 juegos en casa. Carlos González participó del gol en las últimas 4 jornadas de Pumas en el Olímpico Universitario. Por su parte, Xolos llega de 2 caídas fuera de casa.

— Lobos BUAP vs. Tigres UANL: TDN/ domingo 14 de abril

Cumplirán el 4to cruce en Liga MX: Tigres UANL llega invicto, con 1 triunfo y 2 empates. Igualaron sin goles en el único duelo en el Estadio Universitario BUAP. Los Licántropos llevan 2 jornadas sin ganar y sin marcar en su cancha. Julián Quiñones, actual delantero de Tigres, anotó en 2 de los 3 duelos (1 gol jugando para Lobos y 2 para Tigres).

— América vs. Cruz Azul: Televisa/domingo 14 de abril

América cuenta con una racha de 12 duelos sin perder el Clásico Joven (7G-5E). Solamente recibió 1 gol en los últimos 6 enfrentamientos y Oribe Peralta participó del gol en 2 de los últimos 3 goles. La última victoria de Cruz Azul en el Clásico fue 4-0 en el Apertura 2014. Reúnen 22 unidades en el Torneo Clausura 2019.

— Monterrey vs. Santos Laguna: Fox Sports/domingo 14 de abril de 2019

La Jornada 14 acaba con el gran choque entre Monterrey y Santos Laguna. La Pandilla se quedó con los últimos 2 duelos con valla invicta. Cuenta también con una increíble racha de 20 cruces sin caer en casa ante Los Guerreros: 10G-10E (desde el 2-3 del Clausura 2002). En la actualidad, Monterrey lleva 13 partidos invicto en su estadio (9G-4E). En tanto, Santos Laguna lleva 5 jornadas sin ganar (2E-3P).