De Alba Jr. afronta el reto en "Tulum 100"

El AGA Racing Team se prepara para encarar un desafío sin precedentes junto a su piloto Alex de Alba Jr., al disputar la tercera fecha de la NASCAR México Series los próximos 25 y 26 de abril en Quintana Roo, marcando la primera visita del campeonato a esta entidad.

La competencia, denominada "Tulum 100", se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, escenario que albergará por primera vez una carrera oficial de stock cars fuera de un autódromo tradicional, lo que añade un componente histórico al evento.

El equipo tapatío llega a esta fecha con la firme intención de conseguir su primera victoria de la temporada. Tras dos carreras disputadas, Alex de Alba Jr., actual campeón del serial, se ubica en la cuarta posición del campeonato con 79 puntos.

El reto será aún mayor considerando que el trazado es completamente nuevo para todos los competidores. Se trata de un óvalo de 600 metros de longitud construido dentro de las instalaciones del aeropuerto, lo que obligará a los equipos a una rápida adaptación tanto en la puesta a punto del auto número 14, patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch, como en la estrategia de carrera.

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Las actividades arrancarán el viernes 24 de abril con las primeras sesiones de práctica, continuarán el sábado 25 con más trabajo en pista, y culminarán el domingo 26 a las 18:30 horas con la carrera, pactada a 60 minutos de duración.

De esta manera, el AGA Racing Team se alista para ser protagonista en una cita que promete quedar marcada en la historia del automovilismo nacional, dentro de un evento que formará parte del Tulum Air Show.