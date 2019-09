De luto, rector pide seguridad para universitarios en Guanajuato

Alumnos y maestros de la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG) se vistieron de luto por la muerte del estudiante Arturo Humberto Martínez Cervantes, quien el lunes pasado fuera alcanzado por una bala perdida durante el fuego cruzado de dos grupos rivales, y por la violencia que golpea a Guanajuato.

"Hoy la Universidad está de luto", dijo el rector de la institución, Hugo García Vargas.

Este martes los universitarios se presentaron a clases con playeras, sudaderas y camisas negras y expresaron dolor e indignación por el asesinato de su compañero de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Manufactura

Este 9 de septiembre, Arturo Humberto fue víctima de dos balas perdidas en la parada del transporte, en la carretera Panamericana Salamanca-Celaya, a un kilómetro de distancia de la UPG, cuando dos grupos antagónicos se enfrentaban a balazos.

Después de salir de clases el alumno abordaría el transporte para dirigirse a la comunidad de Santa Rosa de Lima, Villagrán, en donde tenía su domicilio.

Los "Correcaminos", como se identifican los estudiantes, expresaron indignación por la violencia que azota a Guanajuato, y de la que los jóvenes son víctimas colaterales.

García Vargas expresó agradecimiento con diversas universidades que se unieron al luto de la UPG.

En Hospital General de Celaya, Arturo Humberto fue despedido por personal de salud y su familia al cumplirse su voluntad de donación de donar sus órganos.

En vida el joven había expresado su deseo de donar sus órganos: su altruismo beneficiará a decenas de personas en lista de espera, informó la Secretaría de Salud del estado.

"Ha devuelto la vista a dos guanajuatenses que estaban en lista de espera de un trasplante de córnea, además su tejido músculo esquelético que servirá para futuros trasplantes de tejido y podrá beneficiar hasta 100 personas", precisó.

RECTOR PIDE SEGURIDAD

El rector de UPG pidió al Gobierno seguridad para la población estudiantil. La institución perdió un alumno en un tiroteo por una bala perdida, y otras jóvenes han sido víctimas de robos.

Demandó que el servicio de transporte llegue hasta las puertas del plantel para que los estudiantes no tengan que caminar largas distancias.

Envuelto en ropa oscura, el académico destacó que ahora los alumnos tienen que caminar un kilómetro para llegar de la parada del camión al campus.

Exhortó a los alcaldes de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez; Villagrán, Juan Lara Mendoza y Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, a realizar las acciones necesarias para que los estudiantes tengan un transporte público que los lleve hasta la entrada de la UPG y de ahí a sus domicilios.

Los alumnos del turno vespertino, al salir ?a las 8:30 de la noche de sus clases ?, tampoco encuentran transporte para desplazarse, porque ninguno de los municipios donde viven les brinda el servicio.

LA UPG atiende más de 4 mil 300 estudiantes y cuenta con 400 maestros, que requieren infraestructura de movilidad.

Del total de la población universitaria, 2 mil 345 alumnos son de Celaya, mil 438 de Cortazar y 701 de Villagrán, otros llegan de diversos municipios.

El rector planteó la creación de rutas del transporte público con horarios específicos e intermedios para el traslado de los alumnos, que tienen clases en turnos matutino, vespertino y los sábados.

Propuso que las rutas partan de las centrales de autobuses hasta el acceso de la universidad, y que el resto del alumnado cuente con transporte que los lleve a las comunidades.

Actualmente un joven que sale ?a las 8:30? horas al llegar a Villagrán no tiene manera de trasladarse a su domicilio por la carencia de transporte, con lo que queda expuesto a la delincuencia.

Sólo se cuenta con servicio privado para el traslado de los alumnos, que lo brindan en escasos horarios y que no cubren las necesidades de los alumnos.