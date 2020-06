DEA solicita mantener congeladas cuentas de Guillermo Álvarez

La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) realizó una solicitud internacional para mantener congeladas las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, reveló Santiago Nieto Castillo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó por qué no se han liberado las cuentas del directivo cementero, quien es investigado por fraude fiscal y "lavado" de dinero, mientras algunas de La Cooperativa sí han sido descongeladas.

"La Jurisprudencia de la Suprema Corte [de Justicia] lo que señala es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte una autoridad extranjera puede ser inconstitucional. En este caso sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la DEA, y se hará de conocimiento del Juzgado con el efecto de mantener el congelamiento de cuentas, en lo que se resuelve el Juicio de Amparo y la Audiencia a la que tiene derecho", comentó el funcionario en entrevista con Radio Fórmula.

Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina, quien mantiene su defensa ante cualquier delito.

"Lo que habíamos detectado fueron movimientos de 300 millones de pesos en facturas y mil 324 millones en transferencias internacionales, algunas a título personal y otras de La Cooperativa", repitió Nieto Castillo.

"No nos han notificado todavía, por parte de los Tribunales Federales, la instrucción para el descongelamiento, por tanto en este momento, todavía seguimos con cuentas bloqueadas. Efectivamente, hay cuentas que opera en lo personal el señor [Guillermo] Álvarez y otras que son de La Cooperativa, la cual él es el apoderado legal y, por lo tanto, hay un impacto inmediato en personas morales".

El Cruz Azul -que sigue libre de alguna investigación, según Nieto Castillo- suma tres días de pretemporada, enfocados en lo que será el Apertura 2020, mientras su presidente se mantiene bajo la lupa de la UIF y de la DEA.