Deben dejar salir al talento mexicano a Europa: Héctor Herrera

Héctor Herrera volvió a pedir a los directivos de los clubes del futbol mexicano que ayuden a los futbolistas nacionales a cumplir su sueño europeo, no poniendo sus precios en tan alto valor. El futbolista del Atlético de Madrid, mencionó que aunque esto "ha molestado", a algunos equipos en México, "es lo que se necesita para crecer a nivel Selección Nacional y a nivel de Liga".

"Los precios que se manejan en el futbol mexicano por los jugadores jóvenes, es demasiado. Sé que esto que digo llega a molestar, pero deben de pensar en el futuro del futbol mexicano, en cada jugador... Esto es una nueva aventura, un nuevo reto, y lo hacen para crecer en todos los sentidos. Hay que ayudar a la nueva camada de los jóvenes, que tienen mucho talento. Con esto la Selección y el futbol mexicano va a crecer".

El volate no quiso decir nombres de quiénes podrían ser los nuevos aztecas que podrían dar el salto a Europa "pero hay muchos jugadores que podrían ir a España. No puedo decir nombres, porque quedo con alguno mal, pero la gente sabe quiénes están haciendo las cosas muy bien en México...".

Eso sí, los que lleguen, deben de saber que les espera mucho trabajo para llegar a un alto nivel: "Claro que hay gran diferencia entre la Liga de España y la Liga MX. Creo que el futbol mexicano aún está por debajo de España, hemos crecido, ojalá se mejore y se tengan jugadores de mayor calidad y que podamos ser una potencia".

---SELECCIÓN NACIONAL

En temas de Selección Nacional, Herrera aceptó que se ah hecho pesado hacer tantos viajes para encarar partidos de Selección, por lo apretado de los calendarios, pero como jugador profesional, "debemos de estar listos para todos".

Aclaró que: "Yo estoy contento de jugar con la Selección y representar a mi país, siempre. Es verdad, con tantos juegos hay un desgaste muy grande, por los viajes, que no son nada cortos, el desgaste es muy grande, pero uno tiene que estar acostumbrado y cuidarse de la mejor manera para estar a punto, siempre".

Sobre el paso de México en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar, dijo que el equipo de Gerardo Martino, aún tiene muchas cosas que mejorar: "Estamos bien en la eliminatoria y el Mundial está a la vuelta de la esquina, pero tenemos muchas cosas por mejorar. Confío plenamente en que vamos a llegar en nuestro mejor momento y que la Selección va a hacer una buena Copa del Mundo. Hay una buena mezcla, juventud y experiencia, ojalá hagamos un grupo fuerte, una Selección fuerte para representar al país como se merece".