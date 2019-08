Defensa de Joao Maleck busca juicio abreviado

La defensa del futbolista Joao Maleck ha solicitado a la Fiscalía de Jalisco llevar un juicio abreviado para su cliente, vinculado a proceso por el homicidio culposo de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, lo que podría traer beneficios para el jugador, pues todo se resolvería más rápido.

Sin embargo a la par de esta situación, ESPN reveló la filtración de supuestas pruebas periciales que señalan que la pareja tenía relaciones sexuales en su auto y que éste estaba detenido cuando Maleck lo impactó, lo que podría variar la situación jurídica del jugador.

La asesora jurídica de la familia de María Fernanda Peña, Ala Rassi, confirmó que la defensa de Maleck busca el juicio abreviado y explicó que en esta situación el futbolista aceptaría ser culpable, lo que implicaría un juicio más rápido; sin embargo, aclaró que falta la aprobación de la familia de las víctimas para que esto pueda concretarse.

Recordó que, además, Maleck es primodelincuente, lo que también podría ayudarle a obtener beneficios legales y reducir su condena, pero no podría apelar la sentencia ni lo eximiría de pagar la reparación del daño. En ese sentido, reveló que la defensa primero buscó pagar sólo 120 mil pesos y después accedió a entregar un millón de pesos.

En su opinión la posibilidad de un juicio abreviado es mejor que llevar un juicio oral que podría prolongarse más de un año y sometería a mucho estrés a la familia de las víctimas. Respecto a la veracidad de las supuestas periciales difundidas por ESPN, dijo no tener respuesta y consideró que el medio está obligado a probar su existencia; sin embargo, aseguró que la Fiscalía de Jalisco no habría hecho ninguna filtración, pues ha demostrado estar del lado de las víctimas.