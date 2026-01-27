Define Cordero su agenda internacional de rallies

Todo se encuentra listo para el arranque de las actividades rallísticas a nivel mundial, y el piloto Potosino Ricardo Cordero ya definió la agenda de competencias que enfrentará durante la temporada 2026, la cual contempla más de 20 carreras en distintas partes del mundo, consolidándose como uno de los programas más ambiciosos del automovilismo nacional.

La campaña 2026 inicia de manera inmediata, con el equipo GHR 399 Tactical Motorsport preparando su participación en la primera fecha del Campeonato Canadiense de Rallismo (CRC), que se disputará en Maniwaki, Quebec, marcando así el comienzo de una temporada que se perfila intensa y llena de retos para el piloto mexicano.

Entre los principales objetivos del año destaca la búsqueda del octavo campeonato en la histórica Carrera Panamericana, así como la reafirmación del título en el NACAM Rally Championship. "Estamos listos para enfrentar los compromisos de este año. Estoy ansioso por regresar a la competencia; este fin de semana realizamos pruebas para afinar el auto y trabajar algunos detalles de manejo. Estamos en óptimas condiciones para volver", señaló el piloto potosino.

Dentro de su calendario internacional, Ricardo Cordero buscará defender el campeonato canadiense de rallismo, el cual contempla ocho fechas en territorio canadiense, con la meta clara de conseguir el bicampeonato. Asimismo, el NACAM Rally Championship incluirá etapas en países como Costa Rica y Uruguay, donde el equipo buscará nuevamente colocarse en lo más alto del podio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mente del piloto mexicano también está puesta en la Carrera Panamericana, donde intentará hacer historia al buscar el triunfo absoluto de la competencia.