Definen fechas y horarios de la Liguilla del Guard1anes 2021

El domingo por la noche quedaron definidos los partidos para los Cuartos de Final del Guard1anes 2021 y este lunes se dieron a conocer las fechas y los horarios para estos encuentros.Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey llegaron directos a esta fase, mientras que Atlas, Santos, Toluca y Pachuca obtuvieron su boleto en el repechaje, en el recién terminado fin de semana.Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX.IDAS- Miércoles 12 de mayo:Toluca vs Cruz Azul - 19:00 horasAtlas vs Puebla - 21:00 horas- Jueves 13 de mayo:Pachuca vs América - 19:00 horasSantos vs Monterrey - 21:00 horasVUELTAS- Sábado 15 de mayo:Puebla vs Atlas - 19:00 horasCruz Azul vs Toluca - 21:00 horas- Domingo 16 de mayo:Monterrey vs Santos - 19:00 horasAmérica vs Pachuca - 21:00 horas