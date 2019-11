Definen los días y horarios para la Liguilla del Apertura 2019

Este lunes a Liga MX dio a conocer los días y horarios para el inicio de la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.

Las series comenzarán el próximo miércoles 27 de noviembre con el Monarcas vs León, en el estadio Morelos a las 19:00 horas y Necaxa recibirá a Gallos a las 21:00 horas, en la cancha del Victoria.

Para el jueves 28 de noviembre, Monterrey le hará los honores al Santos, duelo programado para las 19:06, en el estadio BBVA.

América vs. Tigres, estadio Azteca, 21:00 horas, será el cotejo que cierre los duelos de ida de la Liguilla.

Los duelos de vuelta están programados para el sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre.

Primero arrancarán las actividades el León vs. Monarcas, duelo a las 19:00 horas, en el césped del estadio León.

El segundo cotejo sabatino será el Querétaro vs Necaxa, 21:05 horas, estadio Corregidora.

La jornada de cuartos de final cerrará con dos duelos dominicales: Santos vs. Monterrey, 19:00 horas, estadio TSM y Tigres vs. América, 21:00 horas, estadio Universitario de Nuevo León.