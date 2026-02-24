logo pulso
Definen nominados de la Clase 26

Peloteros buscan la inmortalidad en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

Por El Universal

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Definen nominados de la Clase 26

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el estadio Alfredo Haro Helú como sede, se definieron a los 17 peloteros que buscan convertirse en inmortales en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano de Monterrey.

La casa de los Diablos Rojos del México se convirtió en el primer lugar en recibir la Asamblea de Nominación, la cual tradicionalmente se celebra en la Sultana del Norte.

"Para nosotros es un orgullo que nos hayan tomado en cuenta para que esto suceda en este lugar. Este es un evento muy importante", comentó Jorge del Valle, presidente ejecutivo de la novena escarlata.

Francisco Padilla, director del Salón de la fama del Beisbol Mexicano, fue el encargado de abrir un total de 55 sobres enviados por los miembros de la asamblea y de esta forma definir a los cuatro últimos integrantes de la cédula de elección en las categorías Jugadores del Beisbol Mexicano y Mexicanos en Grandes Ligas.

Una vez finalizado el conteo de votos, se registró un empate entre Edgar Quintero y Heber Gómez, con 8 cada uno. Ante esta situación, los integrantes de la asamblea presentes en el evento tuvieron que votar de nueva cuenta.

Quintero se sumó a Rafael Díaz (13 votos) para aparecer en a boleta final de Jugadores del Béisbol Mexicano, ganándole el puesto a 41 colegas. Jaime García e Ignacio Ayala con 26 y 16 votos respectivamente, buscarán ganar en la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas.

Miguel Ojeda, Germán Jiménez, Mike Paul, Emigdio López, Juan Carlos Canizalez, Darrel Sherma, Remigio Díaz, Luis Alfonso García, Pablo Ortega y Pedro Mere, completan la boleta de peloteros con paso en la liga local.

En el apartado de mexicanos en la MLB aparecen Erubiel Durazo, Rodrigo López y Karim García.

Se espera que un total de siete sean seleccionados para conformar la clase del 2026 del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

