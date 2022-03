Definen protocolos de seguridad del Clásico Regio 127

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El gobierno del estado de Nuevo León, junto con la presencia de elementos de los equipos Tigres y Monterrey, presentaron las medidas de seguridad que se llevarán a cabo en el Clásico Regio, en su edición 127, que se jugará en la Jornada 11 en el estadio Universitario. Aldo Fasci, secretario de seguridad pública del estado de Nuevo León, dio a conocer las medidas que se seguirán para este duelo.

LAS MEDIDAS PARA EL CLÁSICO REGIO

-Digitalización y reconocimiento facial a partir de la temporada 2022-23, de todas las personas que ingresen al estadio.

-El manejo de la seguridad en el área de los grupos de animación, dentro y fuera de los estadios, estará a cargo de policías estatales y municipales (no seguridad privada). Para el resto del estadio será grupos mixtos: estatal, municipal y privada.

-No barras o grupos de animación de los visitantes.

-Limitarán la venta de alcohol a los grupos de animación o barras.

-Se podrán realizar caravanas, sí se pide permiso a los municipios, pero sin desviarse para evitar choques rivales.

-Se dará prioridad a la seguridad de las familias en los estadios.

El gobernador del estado, Samuel García invitó a que ambas aficiones se comporten a la altura de las circunstancias y den una muestra de civilidad al futbol mexicano. De igual forma, José González Ornelas, presidente del Consejo de Administración del Monterrey y Mauricio Culebro, presidente de Tigres, dijeron que no hay problemas con despegarse de las barras de sus respectivos equipos, porque no hay ningùn tipo de apoyo.