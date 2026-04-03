Definidas las semifinales de la Copa Potosí

La fase final de la Copa Potosí 2026 ya está en marcha, luego de disputarse los emocionantes duelos de cuartos de final en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, donde quedaron definidos los equipos que avanzan a las semifinales de la llamada "Copa del Millón".

La jornada estuvo marcada por partidos cerrados y de alta intensidad, destacando el triunfo de Armadillos Buenavista, que en un vibrante encuentro superó 4-3 a Atlético Nacional USA, en uno de los duelos más espectaculares de la fase.

Por su parte, Chivas Impulsora consiguió su pase a semifinales tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 a Terrero Almabe, en un partido muy disputado de principio a fin.

En otro de los enfrentamientos, Molino Arkus Chofos logró una valiosa victoria de 2-1 sobre Canchola Horizon FC, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

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Finalmente, Epoxipisos Tacos Julio selló su clasificación tras vencer 1-0 a Cartagena, en un duelo cerrado que se definió por detalles.

Con estos resultados, las semifinales quedan listas con los equipos de Armadillos Buenavista, Chivas Impulsora, Molino Arkus Chofos y Epoxipisos Tacos Julio, quienes buscarán avanzar a la gran final de uno de los torneos más importantes del futbol amateur en la región.

La Copa Potosí 2026 entra así en su etapa decisiva, donde cada encuentro será clave en la lucha por el título y el atractivo premio económico que distingue a esta tradicional competencia.