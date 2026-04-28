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Definidos días y horarios de Liguilla

Los afortunados son Pumas, Chivas, Cruz Azul, Tuzos, Diablos, Zorros, Tigres y Águilas

Por El Universal

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Definidos días y horarios de Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente, la fase regular del Clausura 2026 llegó a su fin, por lo que la Liguilla está a la vuelta de la esquina.

Los afortunados que estarán en la Fiesta Grande son los Pumas, las Chivas, el Cruz Azul, el Pachuca, el Toluca, el Atlas, los Tigres y el América.

Estos ocho clubes consiguieron su clasificación y estarán luchando por el título del futbol mexicano.

Con la victoria (4-1) de la Máquina sobre el Necaxa el pasado domingo, en el estadio Banorte, quedaron definidos los dos últimos duelos de los cuartos de final.

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La Máquina alcanzó el tercer lugar de la tabla, por lo que todavía había que esperar el acomodo de los demás clubes para conocer los dos cruces que quedaban pendientes.

Desde el sábado, se había confirmado que los Pumas se enfrentarían al América, por un boleto a las semifinales.

El líder contra el octavo lugar, cerrando la eliminatoria en el Olímpico Universitario.

De igual forma, era un hecho que las Chivas medirían fuerzas con los Tigres, deniendo al semifinalista en el Akron.

Sin embargo, el resultado del Cruz Azul modificaría las llaves de los cuartos de final.

La goleada ante los Rayos provocó que, subiendo al tercer sitio, tenga que verse las caras con el Atlas, con la ventaja de disputar el segundo capítulo como local.

Mientras que el Pachuca jugará contra el Toluca por un cupo para la antesala de la final; el duelo definitivo será en el Nemesio Diez.

IDA

Tigres vs Chivas

Fecha: Sábado 2 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Atlas vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 2 de mayo

Hora: 21:15

Estadio: Jalisco

América vs Pumas

Fecha: Domingo 3 de mayo

Hora: 17:00

Estadio: Banorte

Toluca vs Pachuca

Fecha: Domingo 3 de mayo

Hora: 19:15

Estadio: Nemesio Diez

VUELTAS

Chivas vs Tigres

Fecha: Sábado 9 de mayo

Hora: 19:07

Estadio: Akron

Cruz Azul vs Atlas

Fecha: Sábado 9 de mayo

Hora: 21:15

Estadio: Banorte

Pachuca vs Toluca

Fecha: Domingo 10 de mayo

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Pumas vs América

Fecha: Domingo 10 de mayo

Hora: 19:15

Estadio: O. Universitario.

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