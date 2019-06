Definidos los Cuartos de Final de la Copa América

La victoria de Uruguay sobre Chile (1-0) y el empate entre Ecuador y Japón (1-1) definieron los cuartos de final de la Copa América.

El cabezazo de Edinson Cavani, al minuto 82, en el estadio Maracaná, evitó que el conjunto charrúa se enfrentara a Colombia en el primer duelo de la ronda de eliminación directa; La Roja será quien choque ante el líder del grupo B. El seleccionado uruguayo, al ubicarse en la cima del sector C, se medirá con el peruano (tercero del A).

La igualada en Belo Horizonte dejó fuera a los nipones y ecuatorianos, por lo que Paraguay clasificó de "panzazo" a los cuartos de final como el segundo mejor tercer lugar de la fase de grupos. Lo negativo para los guaraníes es que su rival es Brasil, anfitrión y máximo favorito para levantar el trofeo.

El único cotejo definidito antes del cierre de la tercera jornada era el encuentro entre Venezuela y Argentina. Así quedaron los cuartos de final de la Copa América (tiempo del Centro de México):



* Fechas y horarios

Jueves 27 de junio.

Brasil vs Paraguay (19:30 horas)

Viernes 28 de junio

Venezuela vs Argentina (14:00 horas)

Colombia vs Chile (18:00 horas)

Sábado 29 de junio

Uruguay vs Perú (14:00 horas):