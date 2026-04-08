Deja el Bayern vivo al Madrid

MADRID.- Harry Kane respondió para el Bayern Múnich en su regreso tras una lesión, al anotar un gol y gestar la acción que acabó en el tanto inicial de Luis Díaz, y el conjunto alemán se llevó el martes la victoria 2-1 como visitante ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé descontó para el Madrid después de que los visitantes se habían puesto arriba por dos goles en el estadio Santiago Bernabéu. El veterano arquero Manuel Neuer fue clave para el Bayern con varias atajadas determinantes para que los campeones alemanes conservaran la ventaja en el partido de ida.

La presencia de Kane estuvo en duda hasta último momento tras perderse el encuentro de la Bundesliga contra Friburgo el fin de semana pasado debido a una lesión de tobillo.

"Sabíamos que venir a Madrid e intentar sacar un resultado siempre es difícil", dijo Kane a TNT Sports. "Hicimos cosas realmente buenas y podríamos haberlo hecho incluso mejor — quizá en el último pase, la última definición; tuvimos algunas buenas ocasiones. Pero también fue mérito del Madrid".

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El resultado dejó al Bayern con una ventaja de cara al partido de vuelta en Alemania la próxima semana. Intenta alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2023-24, cuando fue eliminado por el Madrid, que a la postre se consagró para ampliar a 15 su cosecha récord de títulos.

"Estamos vivos, está claro. Estamos a un gol", señaló el técnico madridista Álvaro Arbeola. "Somos capaces de ganar en cualquier campo".

Éste es el sexto cruce Madrid-Bayern en fases de eliminación directa en 14 temporadas. El gigante español salió victorioso en cuatro de sus cinco eliminatorias a doble partido desde la temporada 2011-12.

Kane participó en la jugada del primer gol del Bayern, a los 41 minutos, al intercambiar pases con Serge Gnabry, quien finalmente filtró un balón para Díaz dentro del área. El delantero colombiano definió con calma en el mano a mano frente al arquero Andriy Lunin, haciéndolo con un disparo raso.

Kane firmó el segundo de los campeones de Alemania en el arranque de la segunda parte con una buena volea de primera desde la frontal del área, clavando un remate al ángulo.

Fue el undécimo gol del delantero inglés en la Liga de Campeones, con el que igualó su mejor temporada goleadora en el torneo europeo. Terminó con 11 goles en 2024-25.

Desde el inicio de la temporada 2024-25, Kane ha marcado 22 goles en la Liga de Campeones, la mayor cifra de cualquiera.

Mbappé anotó a los 74 al encontrar la red desde corta distancia tras un centro raso milimétrico del inglés Trent Alexander-Arnold.