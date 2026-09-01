Deja Lio Messi a la Albiceleste

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BUENOS AIRES.- Lionel Messi anunció el lunes su retiro de la selección Argentina, poniendo fin a 21 años de trayectoria coronada con la conquista de la Copa del Mundo en 2022, lo que aseguró su lugar en el panteón de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección", dijo el capitán del seleccionado en una carta publicada el lunes en Instagram.

El anuncio ocurre a casi dos meses de la derrota de Argentina ante España en la final del último Mundial y a pocas semanas del fallecimiento del padre y representante del astro, Jorge Messi.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos atrás que merecen estar", explicó el 10 en una publicación que compartió junto a la fotografía de una carta escrita a mano.

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El sucesor de la leyenda Diego Maradona debutó en el seleccionado mayor en 2005, pero el recorrido estuvo plagado de frustraciones hasta que en 2022 logró levantar la Copa del Mundo en Qatar. También conquistó la Copa América en 2021 y 2024 y fue subcampeón mundial en 2014 y 2026.

El ahora ex capitán de Argentina reveló que había escrito la carta de su retiro de la selección el 21 de julio, dos días después de la final. Pero que el delicado estado de salud de su padre lo llevó a postergar la decisión. Jorge Messi falleció el 8 de agosto.

"Estoy más convencido que antes", afirmó Messi.

El ocho veces galardonado con el Balón de Oro reconoció que la decisión del retiro "dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juró que siempre dejé todo".

En la carta, el actual capitán de Inter Miami no reveló hasta cuándo jugará en el fútbol profesional.

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Messi jugó los ocho partidos y anotó ocho goles. Cerró su carrera en la selección como máximo artillero histórico con 125 goles, de los cuales 21 fueron en Mundiales. Quedó a uno del francés Kylian Mbappe, máximo goleador de la competencia.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. Los quiero. Gracias Dios por hacerme Argentino", remarcó Messi.

El fin de semana, el delantero anotó cuatro goles para Inter Miami en la victoria 7-1 ante CF Montreal en la MLS.

Agradecimiento eterno

El anuncio de su retiro provocó una ola de reacciones en Argentina y el mundo.

"Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE", publicó el presidente argentino, Javier Milei, en sus redes sociales.

En tanto que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó a Messi "por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro deporte".

"Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", añadió el dirigente.

"Gracias por todo, Leo. Gracias por representar a la Argentina. Gracias por hacernos soñar. Gracias por convertir tantos sueños en realidad", expresó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado. "La historia continúa. La leyenda, para siempre, es tuya".

El mediocampista Rodrigo De Paul, compañero de Messi en la Albiceleste y en Inter Miami, destacó en sus redes sociales "tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador".

"Gracias por asbolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán", expresó el volante Leandro Paredes, otro de sus laderos en la selección.

"Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán", resaltó el defensor Cristian Romero.

No está claro si Messi disputará un partido despedida con Argentina, que jugará una serie de amistosos durante la ventana FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.