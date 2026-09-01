Dejan en libertad los Cowboys al mariscal suplente Joe Milton

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FRISCO, Texas.- Los Cowboys de Dallas dejaron en libertad al quarterback suplente Joe Milton el lunes, al tiempo que señalaron que el recién adquirido Broderick Jones competirá con Terence Steele por el puesto de tackle derecho titular.

La decisión con Milton presumiblemente significa que Sam Howell se ha quedado con el puesto número 2 detrás de Dak Prescott, un lugar que Milton ocupó la temporada pasada. Los Cowboys podrían reincorporar a Milton a la escuadra de prácticas.

Antes de que el equipo anunciara la medida, el entrenador Brian Schottenheimer manifestó que la competencia entre Milton y Howell seguía abierta. El movimiento con Milton se hizo para liberar un lugar para el corredor Emari Demercado, quien fue reclamado en waivers procedente de Kansas City.

Los Cowboys obtuvieron a Jones en un canje con Pittsburgh el sábado, enviando selecciones de tercera y sexta ronda del draft del próximo año y recibiendo a cambio una selección de cuarta ronda.

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Steele surgió como agente libre no reclutado hace seis años, pero ha tenido dificultades en los últimos años.

Schottenheimer llamó al tackle izquierdo de tercer año Tyler Guyton para decirle que el movimiento no afectaba a la selección de primera ronda de Dallas en 2024. Schottenheimer hizo la misma llamada a Steele —con un mensaje distinto.

"No vamos a estar moviendo a Broderick de un lado a otro", dijo Schottenheimer. "Como pueden imaginar, Terence Steele fue el profesional por excelencia: ´Schotty, lo entiendo. Aprecio la llamada. No tenías que llamar´. Yo le dije: ´Lo hice porque te respeto así de mucho como compañero y como jugador´. Así que Broderick competirá con Terence por ser el tackle derecho titular de este equipo".

Jones fue la 14ta selección global procedente de Georgia en el draft de 2023. Fue titular en 38 de los 45 partidos que disputó en tres temporadas con los Steelers.

Jones se perdió los últimos 6 juegos de la campaña pasada.