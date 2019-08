Del laboratorio a la piscina...

La ceremonia de bienvenida de la UASLP a los estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020 en el Edificio Central, fue el mejor escenario de regreso a México para María José Mata Cocco, medallista de bronce en el equipo de natación relevo mixto 4×100 metros libres en los Juegos Panamericanos Lima 2019, quien ayer recibió un reconocimiento del rector Manuel Fermín Villas Rubio.

Previo a que pasara a recibir el galardón de su Alma Mater, otros 15 deportistas destacados en la Universiada Nacional fueron aplaudidos, pero cuando caminó hacia el presídium la algarabía, la emoción y el reconocimiento de los presentes crecieron de forma exponencial con un largo y cálido momento de aplausos y felicitaciones.

Una vez concluido el protocolo, maestros, directores de facultades, padres de familia y alumnos de nuevo ingreso se acercaron a la nadadora para solicitarle una fotografía de recuerdo, a lo que accedió con una sonrisa.

PERSPECTIVA DEPORTIVA

María José reconoce la dificultad de llevar a cabo dos actividades: la de deportista de alto rendimiento y la de estudiante universitaria, sobre todo, en la organización de horarios para cumplir con la preparación física, pero al mismo tiempo no olvidarse de la carrera.

"El llevar la carrera con el deporte ha sido un poco complicado hasta cierto punto, porque tienes que ver qué materias puedes meter, cuáles no, tienes que acomodar tus horarios de cierta forma para poder entrenar a las horas que debes hacerlo", describe.

Analiza que la mayoría de los atletas mexicanos son apoyados por sus familiares, por ejemplo, el equipo juvenil nacional cuenta con nadadores en una posición económica favorable, aspecto que los ubica con más posibilidades de desarrollar su talento frente a otros deportistas que carecen de ese apoyo financiero familiar.

"Por el caso de los fogueos. Tú tienes que ir a competencias y entre más compitas mejor. Tienes campamentos, mejores accesorios (...) Tú sabes que, si tienes otro traje de baño, te pones el de competencia y si se te rompe, porque son muy fáciles de romper, no va a pasar nada porque tienes el repuesto, y el otro (deportista) lo tiene que estar cuidando", contrasta.

LA INGENIERA QUÍMICA

Mata Cocco ha retrasado su carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas por el trajín del entrenamiento y las competencias, pero prevé concluir dos materias en diciembre próximo para poder dar por terminada su formación profesional.

Rememora que, por las características de su licenciatura, donde predominan las prácticas de laboratorio, tuvo semestres donde todos los lunes acudía desde las 7:00 hasta 18:00 horas a cubrir esa asignatura y otras materias, con una hora libre para comer.

"La verdad sí me he tardado un poquito más haciendo mi carrera, pero nunca la he soltado. Siempre he tratado de acomodar lo mejor posible las materias. La verdad he tenido mucho apoyo de mi facultad", admite la deportista.

LA ATLETA

Luego de sus números favorables en Lima, Perú, así como en competencias anteriores, María José tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuya preparación física y mental será extenuante.

Por ello, asume que la natación es su prioridad de aquí a lo que resta de 2019, es decir, aunque tiene la previsión de concluir sus estudios este año, eso y el comenzar a ejercerlos puede esperar en tanto explota su potencial deportivo.

Interioriza que es bastante complicado acceder a la Olimpiada, sin embargo, no es imposible alcanzarla. Lamenta que en las pruebas individuales en los Panamericanos no se vio reflejado su trabajo previo, por lo tanto, parte de la terea hacia la calificación olímpica es detectar los errores y tratar de solucionarlos.

Detalla que las probabilidades de calificar se ubican en aguas abiertas; prueba de 200 metros mariposa, que es su disciplina más fuerte; y 4x200 metros libre, que es un relevo femenil, cuyo combinado nacional resultó favorecido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

"La verdad, estoy tan cerca y ten lejos de dar la marca, entonces el chiste ahorita es enfocarnos lo más que se pueda a esto (la natación). Creo que es el tiempo para hacerlo, porque si no lo hago ahorita ya no lo hice. Entonces, creo que es la prioridad", evalúa.