Del Potro confiesa que antes de su lesión pensaba que iba por Djokovic y Nadal

El argentino Juan Martín del Potro confiesa que antes de sufrir la lesión en la rodilla derecha cuando estaba tres del mundo, iba "por Djokovic y Rafa (Nadal)" , y que no se quiere ir así de algo que ama, al referirse al tenis, porque se merece "terminar de buena forma".



"A lo largo de mi carrera las lesiones fueron los partidos más difíciles que tuve que jugar. Me volvió a pasar la fractura de la rodilla cuando estaba 3 del mundo y pensaba que iba por Djokovic, Rafa... Está claro que no recuperarme me frena", explica el jugador de Tandil en declaraciones en la web del ATP Tour.

Juan Martíno compartió una charla a través de Instagram con el jugador de baloncesto Manu Ginobili para distraer a los aficionados durante el período de confinamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19, y en ella manda un mensaje de compromiso ante los protocolos de cuarentena establecidos, y ofrece detalles del trabajo de rehabilitación que realiza en Argentina, tras someterse a una segunda operación en su rodilla derecha en enero, y pasar dos meses haciendo rehabilitación en Florida,

Ya desde su tierra natal, Juan Martín comenta: "Duermo poco generalmente. Estos días me emocionó un vídeo de un nenito, que le mandaba un audio a su abuelo diciéndole que lo extrañaba mucho y que cuando pase el coronavirus lo iba a ir a visitar. El abuelo le decía que también lo amaba y que hay que tener paciencia. Yo sentía, desde mi lugar, que cuanto antes pueda ver ese niño a su abuelo, mucho mejor. Cuanto más respetemos las normas antes voy a poder ir a Tandil a ver a mis viejos. Todos en casa podremos hacer las actividades. Los doctores y enfermeros podrán ir a descansar. Ellos están poniendo en riesgo sus vidas constantemente".

"Ahora tengo ganas de seguir jugando, tengo ganas de volver a competir. Pero también es verdad que me está costando mucho por los problemas de la rodilla. Me operé dos veces, estoy en la recuperación de la segunda cirugía. Los médicos son optimistas y dicen que voy a andar bien. Pero cuando el día a día y la realidad no responden a lo que ellos planifican, es grande la cantidad de pensamientos que cruzan por la cabeza. Se hace un poco complicado", añade del Potro..

"He tenido altos y bajos. Pasé por ese momento de pensar en buscar otro camino, dejar de sufrir tanto, de mirar para otro lado. Luego tengo días en los que digo no me quiero ir así de algo que yo amo. Me merezco terminar de una buena forma y disfrutar el tiempo que yo quiera. A pesar de los dolores que todavía tengo, estoy en ese modo de seguir rehabilitando", reconoce.

"Yo no puedo irme al supermercado porque recién llegué de viaje y no me está permitido eso tampoco. Debo pasar esto como puedo. No voy a bajar los brazos porque quiero volver a jugar", apunta. "Cuando estás lesionado es difícil. La primera sensación es ´voy a estar en mi casa, con mi perro, con mis amigos, haciendo asado´. Todo lo que uno no puede hacer durante la temporada. Pero hay un margen de días para esto. Después veo los torneos por televisión, hacer mis ejercicios, hacer mi rutina. Pero cuando mi rutina es hablar con el kinesiólogo y decir a qué hora nos vemos, qué aparato usamos,... es bastante desesperante. Porque no es a lo que uno está acostumbrad.", reflexiona del Potro.