Del Toro amplía ventaja en el Giro

VIADANA.- El mexicano Isaac Del Toro amplió ligeramente su ventaja general con la maglia rosa de líder general del Giro de Italia tras la 12da etapa, ganada el jueves por el neerlandés Olav Kooij.

Del Toro obtuvo una bonificación de tiempo de dos segundos durante una sección de sprint intermedio y reforzó su liderato, ahora de 33 segundos sobre su perseguidor inmediato, el español Juan Ayuso. Del Toro y Ayuso son compañeros en el equipo UAE Team Emirates-XRG.

La ruta del jueves —ligeramente ondulada de 172 kilómetros (107 millas)— fue más adecuada para los velocistas.

“Para ser franco, no lo sé”, dijo Del Toro, un ciclista con un perfil más de escalador que velocista. “Recién este año hice mi primer sprint... hace un mes. No hago esto con frecuencia. Intento hacerlo de manera inteligente. Ahora me ha salido bien. Pero no soy un sprinter”.

A sus 21 años, Del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en liderar el Giro cuando terminó segundo el domingo.

El belga Wout van Aert, ganador de la novena etapa el domingo, se colocó al frente cuando los ciclistas giraron hacia la meta y llevó a Kooij, su compañero de equipo del Visma–Lease a Bikej, a los últimos 200 metros.

Desde allí, Kooij mantuvo a raya a su compatriota Casper Van Uden y al británico Ben Turner para asegurar la primera victoria de etapa del Giro en su carrera.

Todos terminaron en poco menos de cuatro horas.

“Estoy muy feliz de que hoy sí haya ido bien. Solo Wout puede hacer un lanzamiento tan largo como el de hoy”, destacó Kooij. “He tenido un apoyo extraordinario. Tengo que agradecer a mis compañeros de equipo, todo el grupo hizo un trabajo fantástico”.

La etapa del jueves comenzó en Módena —hogar del famoso vinagre balsámico y el vino tinto espumoso Lambrusc — y recorrió el campo antes de finalizar en Viadan.región de Lombardía.