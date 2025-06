Del Toro: "Estoy orgulloso de mí, he visto que puedo hacer grandes cosas"

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE), segundo clasificado en el Giro 2025, lamentó el hecho de no haber podido lograr la maglia rosa final, pero se mostró "orgulloso" de sí mismo y convencido de que puede volver "para hacer grandes cosas".

"Es una pena que no haya ganado, pero hay que admitirlo, eso me hace que tenga más hambre de ganar para otra ocasión, para el futuro. El que hace menos errores en estas carreras gana, y espero no tener el error de ayer en Le Finestre. Seguro que volveré pronto", explicó.

El ciclista de Ensenada se llevó la conclusión positiva de que puede conseguir grandes logros.

"Me siento orgulloso de mí, he visto que puedo conseguir grandes cosas. Para la próxima espero disfrutarlo más, y trabajaré muy duro para conseguirlo. Me gustaría volver para ganar", subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Del Toro comenzó como gregario del español Juan Ayuso, pero enseguida se vio como líder del UAE y del Giro.

"He sido optimista y muy feliz de ser el líder y espero para la próxima vez estar más cerca del ganador. Mi Giro ha sido una sorpresa para mucha gente. Agradezco al equipo la confianza depositada en mi. Volveré. Ahora a disfrutar de la fiesta en Italia", concluyó.