Del Toro lidera la Tirreno Adriático

El mexicano Isaac del Toro (UAE) lidera la Tirreno-Adriático tras una segunda etapa ganada este martes por la estrella neerlandesa Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), al término de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, con un tramo de cinco kilómetros de "sterrato" antes de la meta.

Van der Poel se impuso al esprint a sus dos compañeros de fuga, Del Toro, y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tercero

El neerlandés firmó su segunda victoria del año tras su éxito a finales de febrero en el Circuit Het Nieuwsblad, su primera prueba del curso, la 58ª de su trayectoria y la primera en la Carrera de los dos Mares desde hace cinco años.

Van der Poel, que arrasó en la temporada de ciclocrós -invicto en 13 carreras-, respondió a un ataque del francés Julian Alaphilippe en el sector de sterrato -camino de tierra- resbaladizo por la lluvia.

Luego se marchó en solitario antes de ser alcanzado por Del Toro y Pellizzari, a quienes superó con apuros en las callejuelas del centro histórico de San Gimignano.

"Ha sido muy duro, muy intenso en la subida final con la lluvia que había caído 30 minutos antes de nuestro paso. Sabía que había tramos técnicos, intenté endurecer la carrera lo máximo posible", explicó.

"El final ha sido complicado porque estaba muy resbaladizo, era difícil ponerse de pie sobre los pedales", subrayó el neerlandés, que ha elegido las carreteras italianas para preparar la Milán-San Remo (21 de marzo), que ganó el año pasado.

Gracias a su segundo puesto, Del Toro se hizo con el maillot azul de líder que vestía el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), vencedor la víspera por cuarta vez de la contrarreloj inaugural.

Aventaja en tres segundos a Pellizzari y en 13 al estadounidense Magnus Sheffield.

El final estuvo marcado por varias caídas, entre ellas la del neerlandés Thymen Arensman, segundo de la general al inicio de la etapa y principal baza del equipo Ineos.