Del Toro: "Soy un afortunado por estar viviendo este sueño"

Redacción deportes, 19 may (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE), maglia rosa del Giro de Italia, disfrutó de la segunda jornada de descanso en pleno "sueño" tras convertirse el pasado domingo en el primer corredor de su país en liderar la carrera.

Del Toro (Ensenada, 21 años) afrontará la contrarreloj de este martes entre Lucca y Pisa, de 28,6 kilómetros, con la prenda rosa sobre sus espaldas, un hecho difícil de imaginar en la salida de Albania el pasado día 9.

"Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado. He aprendido de errores. Nunca lo vi como hacer historia, sino como una competencia conmigo mismo para mejorar. Me encanta lo hecho hasta ahora", señaló Del Toro en el hotel de concentración en el Giro.

El ciclista mexicano continúa en la ronda italiana una gran temporada, que incluye su éxito en la Milán-Turín en marzo pasado.

Por su parte, el director del UAE, Josean Fernández Matxín, dejó claro que los planes iniciales del equipo a la hora de planificar el Giro no cambian, así que el líder de la formación sigue siendo el español Juan Ayuso, aunque declara "respeto absoluto" al líder del Giro, Isaac del Toro.

"No cambian las cosas. El líder del equipo sigue siendo Juan Ayuso, pero hay que respetar por completo al líder de la carrera, que es Isaac. Tenemos claro que, ante todo, vamos a trabajar como equipo", comentó el técnico español.

A la hora de gestionar los egos de los corredores, Matxín no ve ningún problema a la vista. Tiene confianza absoluta en ambos corredores, a los que destaca en lo profesional y en lo personal.

"No hay problema, son ambos buena gente, da gusto hablar con ellos y tratar con ellos. En la carretera hacen las cosas bien, yo sólo les doy las herramientas para que demuestren su talento. Son fáciles de querer, tienen clase y talento. Si ganan, ganan ellos porque son buenos, y si hay fallos tácticos el responsable soy yo", concluyó.

Del Toro es líder el Giro, con una ventaja de 1:13 minutos sobre Ayuso y de 1:30 respecto al italiano Antonio Tiberi. Con esas diferencias defenderá la maglia este martes en la crono.