Delegación potosina va a Torneo de Tiro

Una pequeña delegación de San Luis Potosí, estará presente este fin de semana dentro de VII Torneo de Tiro con Arco Calaveras 2020, el cual se llevará a cabo en el campo de tiro con arco de la Ciudad Deportiva en la ciudad de Aguascalientes.

La representación potosina está integra con los hermanos Rodrigo e Uriel Olvera, Yair Martínez y Santiago Cerino, quienes regresarán a la actividad luego de un gran periodo de estar sin competencias presenciales.

Este torneo se realizará en la rama varonil y femenil, en las categorías infantil, amateur y abierta, en la modalidad de arco recurvo y compuesto, hay una bolsa garantiza de 6900 dólares. El evento se regirá bajo el reglamento WA vigente al 25 de febrero del 2020.

Se tirará a una distancia de 18 metros, en un campo de tiro exteriores (campo abierto); se tirará solamente dos personas por paca, una cada turno, con doble línea de tiro y existirá una distancia mínima entre el centro de paca y paca de 2.5 metros. Todos los tiradores deberán de portar cubre-bocas, en todo momento dentro del campo de tiro.

Se checará la temperatura al ingreso al complejo deportivo, en caso de registrar una temperatura no acorde con las medidas sanitarias no se le permitirá ingresar al campo de tiro y su inscripción no le será devuelta.