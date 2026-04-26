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Denisse Aguilar se sigue preparando en taekwondo

Por Romario Ventura

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
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Denisse Aguilar se sigue preparando en taekwondo

La atleta potosina Noelia Denisse Aguilar Bravo continúa su proceso de preparación de cara a sus próximos compromisos competitivos, al integrarse a un campamento de alto rendimiento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Durante esta semana, la deportista entrena junto a la selección de Francia y atletas mexicanos, bajo la dirección de la campeona olímpica y mundial María del Rosario Espinoza, en una concentración que busca elevar el nivel competitivo de los participantes.

Aguilar Bravo cuenta con una trayectoria destacada, al formar parte de la selección nacional respaldada por la FEMEDEES. En 2025, representó a México en el campeonato mundial escolar celebrado en Baréin, donde consiguió un meritorio quinto lugar.

La atleta es alumna del entrenador Emmanuel Esquivel Briano, quien ha acompañado su desarrollo deportivo durante más de 12 años, consolidando un proceso formativo enfocado en el alto rendimiento. Este campamento representa una oportunidad clave para fortalecer su preparación, adquirir experiencia internacional y continuar su crecimiento rumbo a futuras competencias.

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