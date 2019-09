Deporte en 2020 tendrá 300 mdp más

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó más de 381 millones de pesos de presupuesto para el deporte para el próximo año, en comparación con el ejercicio de 2019. En total, el deporte en México tendrá dos mil 99 millones 973 mil 808 pesos para operar en 2020, año en el que se disputarán los Juegos Olímpicos.

Esta cifra fue publicada en el "Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020", que fue entregado ayer [domingo] por Arturo Herrera, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La cifra viene publicada en la página 89 del presupuesto, en el apartado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tipificado como "Programa de Cultura Física y Deporte", al cual se le otorgó dos mil 99 millones 973 mil 808 pesos.

Esta cifra supera por más de 300 millones de pesos el presupuesto autorizado para el deporte en 2019 en su partida inicial, cuando la misma SHCP aprobó mil 718 millones 525 mil 631 pesos. Sin embargo, en este ejercicio, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, acusó en julio pasado que se le terminaron los recursos económicos en ese mismo mes.

El Presidente López Obrador tuvo que autorizar 500 millones de pesos adicionales, para que la Conade terminara el año.

En este año, la SCHP destinó paulatinamente los recursos para la Conade, lo que provocó que en múltiples ocasiones Guevara mencionara que no tenían recursos para pagar viajes a competencias de los atletas. No se tiene una certidumbre si para el 2020, la Secretaría de Hacienda aplicará la misma estrategia para el deporte mexicano.

Sin embargo, el presupuesto que otorgó AMLO para el próximo año es superado en cinco de los seis años en los que estuvo Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo.

En 2013, la SHCP autorizó para el deporte siete mil 179 millones de pesos; en 2014 fueron destinados cuatro mil 240 millones; un año después, tres mil 605 millones, en 2016 dos mil 811 mdp y en 2018 operaron con 2 mil 100 millones.

Sólo 2017 fue el año en el que el deporte con EPN operó con un presupuesto menor al de Andrés Manuel López Obrador para 2020, luego de que le dieran dos mil 18 millones.

En 2020 también se disputarán varios torneos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos, como Campeonatos Mundiales, Grand Prix, entre otros torneos a los que asistirán los atletas mexicanos.

Este presupuesto no sólo lo deberá utilizar para el alto rendimiento, también para usarse para la activación física.