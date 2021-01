Deportistas que buscan un lugar en la política en 2021

Los deportistas que se lanzan por un lugar en la política nacional para puestos de elección popular este 2021.



De deportista a político

Conoce a los deportistas que se lanzan por un lugar en la política nacional en las elecciones de este 2021.

Vienen las elecciones intermedias y es muy apetecible para los partidos políticos designar a deportistas para puestos de elección popular con la idea que generen votos y más votos. La mayoría de los casos con nula experiencia política pero con alta popularidad en las regiones donde estratégicamente los han puesto a competir.

Aquí la lista de los deportistas-políticos:

Redes Sociales Progresistas

Tinieblas Jr. – No confundir con el legendario luchador Manuel Leal Peña, luchador que generalmente aparecía junto con Alushe, que era considerado su mascota. Tinieblas Jr peleará por la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Carístico – Antes era conocido con el nombre de Místico, después como Sin Cara y ahora con este nombre que utiliza desde el 2015 buscará la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Blue Demon Jr. – Ya ni tan junior, tiene 54 años y bajo la prioridad de enfocarse a la seguridad, educación y economía, buscará la alcaldía Gustavo A. Madero.

Vanessa Zambotti – La mejor luchadora grecoromana que ha tenido México estará ahora luchando en la grilla por una diputación federal.

Mariana Juárez "La Barbie" – Colgó los guantes y de inmediato a la política donde funge como promotora del deporte en la capital del país en el partido de Elba Esther Gordillo.

Morena

José Luis Sánchez Sola "Chelis" – Entrenador, comentarista, joyero y un gran arraigo popular tiene el "Chelis", precandidato a ocupar una diputación en su querida Puebla.

Movimiento Ciudadano

Adolfo Ríos – Exportero de los Pumas, América y Necaxa y con varios años ya metido en la política, buscará la presidencia municipal de Querétaro.

Encuentro Solidario

Adolfo "El Bofo" Bautista – Un hombre de pocas palabras, pero asentado en Guadalajara buscará la candidatura a diputado federal precisamente por Guadalajara, Jalisco.

Missael Espinoza – Se ha dedicado a la promotoría de partidos de veteranos, activo entre los exfutbolistas y un ícono del León y Monterrey en los años ochenta, busca la alcaldía de Tepic, Nayarit.

Sergio Amaury Ponce - De seleccionado nacional, de jugador de Chivas y Toluca a buscar una diputación federal en Tepic.

Ernesto D'Alessio – Aunque no fue deportistas, mas bien cantante, lleva sus últimos años dedicados a la grilla deportiva como presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y un luchador para que el deporte sea limpio.

Francisco Javier Cruz "El Abuelo" – En México 1986 el grito de guerra de la selección era desde la tribuna "Abuelooo, Abuelooo" cuando le exigían a Bora Milutinovic que lo metiera a jugar, hoy va por una diputación en Nuevo León.

Acción Nacional

Rommel Pacheco – Esperando que no haya Juegos Olímpicos porque le causaría un fuerte conflicto entre su participación en Tokio y la lucha como precandidato a diputado federal.