logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Fotogalería

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Deportistas rarámuris de México dominan en los Juegos Maestros Indígenas 2025 en Canadá

Aristeo Cubesari y Mayra González fueron figuras destacadas en la participación de México en los Juegos Maestros Indígenas 2025 en Canadá, demostrando su talento y esfuerzo en las competencias.

Por El Universal

Agosto 18, 2025 09:19 p.m.
A
Deportistas rarámuris de México dominan en los Juegos Maestros Indígenas 2025 en Canadá

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Los Juegos Maestros Indígenas 2025, que se realizaron en Canadá, han significado un enorme logro para México, país que representado en su mayoría por deportistas rarámuris, brilló en diferentes disciplinas.

La justa, que reúne a atletas de pueblos originarios de distintas partes del mundo y busca celebrar la diversidad cultural, permitió a los deportistas mostrar su poderío y quedarse con los primeros lugares en deportes como atletismo, basquetbol y disciplinas árticas.

Con un total de 25 medallas, la delegación mexicana en Ottawa, Canadá, regaló grandes momentos, destacando la participación de Aristeo Cubesari, quien ganó cuatro preseas de oro en 800, 1,500 y 3,000 metros, además de una más en campo traviesa de 5 km.

En esa lista de figuras, que incluyó a personas de Asia, África y Oceanía, también sobresalió la joven Mayra González, quien se coronó con tres medallas de oro en las pruebas femeniles junior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La participación de los deportistas indígenas mexicanos fue presumida mediante las redes sociales de la Embajada de México en Canadá, que mostró en algunas imágenes el cariño que recibieron del público canadiense.

Además de las competencias deportivas, se realizaron actividades culturales, exhibiciones de arte, música, danza y gastronomía indígena, en las que México también tuvo un papel muy importante.

Las medallas de México en los Juegos Maestro Indígena 2025

México obtuvo un total de 25 medallas:

· 23 en atletismo

· 1 en baloncesto (plata)

· 1 en deportes árticos (oro)

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Deportistas rarámuris de México dominan en los Juegos Maestros Indígenas 2025 en Canadá
Deportistas rarámuris de México dominan en los Juegos Maestros Indígenas 2025 en Canadá

Deportistas rarámuris de México dominan en los Juegos Maestros Indígenas 2025 en Canadá

SLP

El Universal

Aristeo Cubesari y Mayra González fueron figuras destacadas en la participación de México en los Juegos Maestros Indígenas 2025 en Canadá, demostrando su talento y esfuerzo en las competencias.

Oscar Piastri lidera F1 y tendrá tribuna en Gran Premio de Australia
Oscar Piastri lidera F1 y tendrá tribuna en Gran Premio de Australia

Oscar Piastri lidera F1 y tendrá tribuna en Gran Premio de Australia

SLP

AP

El GP de Australia en Albert Park honrará a Oscar Piastri con su propia tribuna, destacando su liderazgo en la F1.

Iga Swiatek se proclama campeona del Abierto de Cincinnati
Iga Swiatek se proclama campeona del Abierto de Cincinnati

Iga Swiatek se proclama campeona del Abierto de Cincinnati

SLP

AP

La tenista polaca Iga Swiatek se consagra en el Abierto de Cincinnati al derrotar a Jasmine Paolini en una emocionante final.

Carlos Alcaraz se corona en el Abierto de Cincinnati tras retiro de Jannik Sinner
Carlos Alcaraz se corona en el Abierto de Cincinnati tras retiro de Jannik Sinner

Carlos Alcaraz se corona en el Abierto de Cincinnati tras retiro de Jannik Sinner

SLP

AP

Alcaraz se disculpa por la forma en que se dio su victoria en el Abierto de Cincinnati, mostrando su respeto hacia su oponente.